Gönül Dağı Dizisinde Düğün Dernek Var! İzzet Altınmeşe Ortalığı Yakıp Yıkacak! TRT1’den Yeni Karar Resmen Çıktı! Seyirciler Çılgına Döndü!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde resmen düğün dernek var! İzzet Altınmeşe’nin bile yeni bölümde olacağı Gönül Dağı dizisi için ise TRT1’den yeni karar çıktı. Seyircilerin çılgına döndüğü Gönül Dağı dizisi resmen seyirciyi büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Oktay, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü geçtiğimiz hafta Cumartesi günü ekranlara gelmişti. Son bölümüyle seyircisinde hayal kırıklığı yaşatan Gönül Dağı dizisi yeni bölümünün fragmanı ise resmen yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.