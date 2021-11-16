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16 Kas 2021 - 12:18

Gönül Dağı Dizisinde Düğün Dernek Var! İzzet Altınmeşe Ortalığı Yakıp Yıkacak! TRT1’den Yeni Karar Resmen Çıktı! Seyirciler Çılgına Döndü!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde resmen düğün dernek var! İzzet Altınmeşe’nin bile yeni bölümde olacağı Gönül Dağı dizisi için ise TRT1’den yeni karar çıktı. Seyircilerin çılgına döndüğü Gönül Dağı dizisi resmen seyirciyi büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…