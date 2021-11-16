16 Kas 2021 - 12:56 Güncelleme: 16 Kas 2021 - 13:01
Ahmet Dursun Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! 19 Yaş Küçük Eşi Asena Demirbağ ile Yaşları Dikkat Çekti…
2019 senesinin Eylül ayında hayatlarını birleştiren Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ’ın yaşları merak ediliyor. İşte tüm detaylar…
Eski futbolcularımızdan biri olarak karşımıza çıkan Ahmet Dursun, özel hayatına dair merak uyandırıyor. Sevenleri tarafından özel hayatı da merak edilen Ahmet Dursun, hayatını birleştirdiği Asena Demirbağ ile arasında bulunan yaş farkı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 2019 senesinin Eylül ayında hayatlarını birleştiren Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ’ın yaşları merak ediliyor. İşte tüm detaylar…
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16 Kas 2021 - 12:56 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.