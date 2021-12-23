- 23 Ara 2021 - 14:22 G: 23 Ara 2021 - 14:23

Kova burcu nasıl bir insan? Kova burcu ne yapmaktan hoşlanır, Zeki Mi? Koç burcu kadını ve erkeği nasıl biridir?

Peki, koç burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Koç burcu gezegeni evrende nasıl hareketler yapar ve burçlar üzerinde etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

Astroloji ile yakından ilgilenen herkes bilir ki, her burcun etkisi altına girdiği bir gezegen bulunur. Burç özelliklerinden kişilik özelliğine kadar pek çok etki yaratan gezegenler, hareketleri ile burçlara daha çok ya da daha az etkide bulunur.

Koç burcunun etkisi altına girdiği gezegen, bu burca mensup kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, koç burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Koç burcu gezegeni evrende nasıl hareketler yapar ve burçlar üzerinde etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Ara 2021 - 14:22 - Burç Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kova burcu nasıl bir insan? Kova burcu ne yapmaktan hoşlanır, Zeki Mi? Koç burcu kadını ve erkeği nasıl biridir? mask
Kova burcu nasıl bir insan? Kova burcu ne yapmaktan hoşlanır, Zeki Mi? Koç burcu kadını ve erkeği nasıl biridir?
Yay burcu nasıl bir insandır? Yay burcu kime aşık olur? Yay burcu kadını ve erkeğinin özellikleri nelerdir? mask
Yay burcu nasıl bir insandır? Yay burcu kime aşık olur? Yay burcu kadını ve erkeğinin özellikleri nelerdir?
Kocasına En Bağlı Burçlar Hangisidir? İşte Dizinin Dibinde Hiç Ayrılmayacak O Burçlar... mask
Kocasına En Bağlı Burçlar Hangisidir? İşte Dizinin Dibinde Hiç Ayrılmayacak O Burçlar...
En Takıntılı Burç Hangisidir? İşte Burçlar da Takıntılı Olma Sıralaması... mask
En Takıntılı Burç Hangisidir? İşte Burçlar da Takıntılı Olma Sıralaması...
Sevgiliyi Bir Gecede Unutan Burç Hangisidir? İşte Aşkı Önemsemeyen O Burç... mask
Sevgiliyi Bir Gecede Unutan Burç Hangisidir? İşte Aşkı Önemsemeyen O Burç...
Açık Saçık Giyinmeyi Seven Burç Hangisidir? İşte Dekolteyi En Çok Seven O Burç... mask
Açık Saçık Giyinmeyi Seven Burç Hangisidir? İşte Dekolteyi En Çok Seven O Burç...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status