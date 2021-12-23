Kova burcu nasıl bir insan? Kova burcu ne yapmaktan hoşlanır, Zeki Mi? Koç burcu kadını ve erkeği nasıl biridir?

Astroloji ile yakından ilgilenen herkes bilir ki, her burcun etkisi altına girdiği bir gezegen bulunur. Burç özelliklerinden kişilik özelliğine kadar pek çok etki yaratan gezegenler, hareketleri ile burçlara daha çok ya da daha az etkide bulunur.

Koç burcunun etkisi altına girdiği gezegen, bu burca mensup kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, koç burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Koç burcu gezegeni evrende nasıl hareketler yapar ve burçlar üzerinde etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!