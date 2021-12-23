Kova burcu nasıl bir insan? Kova burcu ne yapmaktan hoşlanır, Zeki Mi? Koç burcu kadını ve erkeği nasıl biridir?
Peki, koç burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Koç burcu gezegeni evrende nasıl hareketler yapar ve burçlar üzerinde etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…
Astroloji ile yakından ilgilenen herkes bilir ki, her burcun etkisi altına girdiği bir gezegen bulunur. Burç özelliklerinden kişilik özelliğine kadar pek çok etki yaratan gezegenler, hareketleri ile burçlara daha çok ya da daha az etkide bulunur.
Koç burcunun etkisi altına girdiği gezegen, bu burca mensup kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, koç burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Koç burcu gezegeni evrende nasıl hareketler yapar ve burçlar üzerinde etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…
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23 Ara 2021 - 14:22 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.