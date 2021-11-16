Gülmenin Saymakla Bitmez Faydaları Belli Oldu! Gülmek Faydalı Mı, Ne Gibi Faydaları Var?

Birçok kişi günlük hayatında sıklıkla güler. Ancak kişiler gülmenin kendilerine olan faydalarını bilmezler. İnsanlar kimi zaman kısacık bir gülüş ile kimi zaman da gözlerinden yaşlar gelene kadar gülerler. Kişilerin kendisini mutlu hissettiği zaman sahip olduğu gülmenin bazı bilimsel faydaları da bulunuyor. Gülmenin bilimsel olarak faydalarını ise duyanlar oldukça şaşırıyor. Peki, gülmek faydalı mı, gülmenin ne gibi faydaları var? İşte, herkesin merak ettiği gülmenin faydalı olup olmadığı ve gülmenin saymakla bitmez faydaları hakkında merak edilen bütün detaylar…

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