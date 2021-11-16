Gülmenin Saymakla Bitmez Faydaları Belli Oldu! Gülmek Faydalı Mı, Ne Gibi Faydaları Var?
Peki, gülmek faydalı mı, gülmenin ne gibi faydaları var? İşte, herkesin merak ettiği gülmenin faydalı olup olmadığı ve gülmenin saymakla bitmez faydaları hakkında merak edilen bütün detaylar…
Birçok kişi günlük hayatında sıklıkla güler. Ancak kişiler gülmenin kendilerine olan faydalarını bilmezler. İnsanlar kimi zaman kısacık bir gülüş ile kimi zaman da gözlerinden yaşlar gelene kadar gülerler. Kişilerin kendisini mutlu hissettiği zaman sahip olduğu gülmenin bazı bilimsel faydaları da bulunuyor. Gülmenin bilimsel olarak faydalarını ise duyanlar oldukça şaşırıyor. Peki, gülmek faydalı mı, gülmenin ne gibi faydaları var? İşte, herkesin merak ettiği gülmenin faydalı olup olmadığı ve gülmenin saymakla bitmez faydaları hakkında merak edilen bütün detaylar…
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16 Kas 2021 - 13:45 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.