Masterchef Sergen Yarışmadan Çekiliyor! “Mesleği Bırakacağım” Dedi, Ortalık Karıştı! Canlı Yayında Resmen Duyurdu! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Sergen ise isyan etti! Ekranlara gelen son bölümde ise Mavi takım kaptanlığı için tüm yarışmacılar kıyasıya bir rekabet verdi. En güzel ve en iyi donutu yapan yarışmacılardan sadece bir kişi dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Hasan, Burcu ve Eren arasından Eren en iyi donutu yapan kişi oldu! Sergen ise tam da o sırada skandal bir açıklama yaptı!

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