- 16 Kas 2021 - 13:52 G: 16 Kas 2021 - 14:22

Masterchef Sergen Yarışmadan Çekiliyor! “Mesleği Bırakacağım” Dedi, Ortalık Karıştı! Canlı Yayında Resmen Duyurdu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Canlı yayında ise Sergen “Mesleği bırakacağım ben” yorumunda bulundu. Sergen’in bu sözleri ise birçok Masterchef izleyicisine; “Yarışmadan çekilecek mi?” yorumlarını bulundu. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Sergen ise isyan etti! Ekranlara gelen son bölümde ise Mavi takım kaptanlığı için tüm yarışmacılar kıyasıya bir rekabet verdi. En güzel ve en iyi donutu yapan yarışmacılardan sadece bir kişi dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Hasan, Burcu ve Eren arasından Eren en iyi donutu yapan kişi oldu! Sergen ise tam da o sırada skandal bir açıklama yaptı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Kas 2021 - 13:52 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Emre Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Kadroya Yeniden Gelenlere Öyle Şeyler Dedi Ki, Birbirine Girdiler! Göndermesi Masterchef’i Salladı! mask
Masterchef Emre Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Kadroya Yeniden Gelenlere Öyle Şeyler Dedi Ki, Birbirine Girdiler! Göndermesi Masterchef’i Salladı!
Masterchef Tunahan “Kendisini Rezil Etti” Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Seyirciler Çıldırdı! Yüzüne Yaptırdığı Dövme Sinirden Kahkaha Attırdı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Tunahan “Kendisini Rezil Etti” Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Seyirciler Çıldırdı! Yüzüne Yaptırdığı Dövme Sinirden Kahkaha Attırdı! Neler Oluyor?
Masterchef Azize’ye Acun Medya Torpil Mi Geçti? Seyirciler Ekran Başında Cinnet Geçirdi! “Gitti Diye Sevinirken; Yine Geldi…” Tezgah Başında Şok Olay Yaşandı! mask
Masterchef Azize’ye Acun Medya Torpil Mi Geçti? Seyirciler Ekran Başında Cinnet Geçirdi! “Gitti Diye Sevinirken; Yine Geldi…” Tezgah Başında Şok Olay Yaşandı!
Masterchef Somer Şef Emre Büber’e Skandal Gönderme! Ana Kadroya Girmek İstememişti, Somer Sivrioğlu Stüdyoyu İnletti! “Buraya Gelmek…” mask
Masterchef Somer Şef Emre Büber’e Skandal Gönderme! Ana Kadroya Girmek İstememişti, Somer Sivrioğlu Stüdyoyu İnletti! “Buraya Gelmek…”
MasterChef 2021 Full İzle! 16 Kasım 2021 MasterChef 114. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 16 Kasım 2021 MasterChef 114. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Somer Şefin Başına Öyle Bir Bela Geldi Ki… Ay Sonunda Valizler Hazırlanıyor; Yola Çıkılacak! Artık Dayanacak Hali Kalmadı, Resti Çekti! Neler Oluyor? mask
Somer Şefin Başına Öyle Bir Bela Geldi Ki… Ay Sonunda Valizler Hazırlanıyor; Yola Çıkılacak! Artık Dayanacak Hali Kalmadı, Resti Çekti! Neler Oluyor?
Masterchef Azize Polat Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Azize Polat’ın Memleketi… mask
Masterchef Azize Polat Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Azize Polat’ın Memleketi…
Masterchef Dilara Başaran Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Masterchef Sergen Özen İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Masterchef Dilara Başaran Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Masterchef Sergen Özen İle Yaşları Dikkat Çekti…
Masterchef Burcu Önal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi İbrahim Önal İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Masterchef Burcu Önal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi İbrahim Önal İle Yaşları Dikkat Çekti…
Masterchef Yarışması İfşalandı, Ortalık Karıştı! Yine Rekor Kırılacak, Yine Stüdyo Karışacak! Bu Hafta Kıyamet Resmen Kopacak! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışması İfşalandı, Ortalık Karıştı! Yine Rekor Kırılacak, Yine Stüdyo Karışacak! Bu Hafta Kıyamet Resmen Kopacak! Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Emre Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Kadroya Yeniden Gelenlere Öyle Şeyler Dedi Ki, Birbirine Girdiler! Göndermesi Masterchef’i Salladı! mask
Masterchef Emre Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Kadroya Yeniden Gelenlere Öyle Şeyler Dedi Ki, Birbirine Girdiler! Göndermesi Masterchef’i Salladı!
Kardeşlerim Dizisinden Kadir Resmen Ayrıldı! Ölümü Milyonları Sarstı, Yıktı! Seyirciler Büyük Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Akif… mask
Kardeşlerim Dizisinden Kadir Resmen Ayrıldı! Ölümü Milyonları Sarstı, Yıktı! Seyirciler Büyük Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Akif…
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasında İpler Koptu! Melisa Kararını Verdi, Şeyma Subaşı Yıkıldı! Velayet Davasında Milyonlar Şok Oldu! Neler Oluyor? mask
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasında İpler Koptu! Melisa Kararını Verdi, Şeyma Subaşı Yıkıldı! Velayet Davasında Milyonlar Şok Oldu! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasında Kazanan Takım Resmen Ortaya Çıktı! O Takım İçin Hayat Durdu, Seyirciler Delirdi! Son Nokta Konuldu! Meğer… mask
Masterchef Yarışmasında Kazanan Takım Resmen Ortaya Çıktı! O Takım İçin Hayat Durdu, Seyirciler Delirdi! Son Nokta Konuldu! Meğer…
Esra Erol’un Sağ Kolu Avukat Hülya Kuran Hakkında Şok Bilgi! Tüm Ailesi Milyonları Titretti, Kimsenin Bundan Haberi Bile Yok! Meğer Hülya Kuran… mask
Esra Erol’un Sağ Kolu Avukat Hülya Kuran Hakkında Şok Bilgi! Tüm Ailesi Milyonları Titretti, Kimsenin Bundan Haberi Bile Yok! Meğer Hülya Kuran…
Gönül Dağı Dizisinde Düğün Dernek Var! İzzet Altınmeşe Ortalığı Yakıp Yıkacak! TRT1’den Yeni Karar Resmen Çıktı! Seyirciler Çılgına Döndü! mask
Gönül Dağı Dizisinde Düğün Dernek Var! İzzet Altınmeşe Ortalığı Yakıp Yıkacak! TRT1’den Yeni Karar Resmen Çıktı! Seyirciler Çılgına Döndü!
Masterchef Tunahan “Kendisini Rezil Etti” Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Seyirciler Çıldırdı! Yüzüne Yaptırdığı Dövme Sinirden Kahkaha Attırdı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Tunahan “Kendisini Rezil Etti” Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Seyirciler Çıldırdı! Yüzüne Yaptırdığı Dövme Sinirden Kahkaha Attırdı! Neler Oluyor?
Alişan Eşi Buse Varol’dan Şok Paylaşım! Görenler Eridi Bitti, Tüm Aşkını Resmen Haykırdı! “Boşanacak” Deniyordu Ama… mask
Alişan Eşi Buse Varol’dan Şok Paylaşım! Görenler Eridi Bitti, Tüm Aşkını Resmen Haykırdı! “Boşanacak” Deniyordu Ama…
Hakan Ural'ın Eşi Ezgi Can Ural Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Hakan Ural İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Hakan Ural'ın Eşi Ezgi Can Ural Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Hakan Ural İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın Kardeşi Yasak Elma’dan Çıktı! Merve Dizdar'ın Kardeşine Bakanlar “Kopyası” Dedi! mask
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın Kardeşi Yasak Elma’dan Çıktı! Merve Dizdar'ın Kardeşine Bakanlar “Kopyası” Dedi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Akrep Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Akrep Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir? mask
Akrep Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Akrep Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir?
Aslan Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Aslan Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir? mask
Aslan Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Aslan Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir?
Kırmızı Oda Dizisine Şok Transfer Gökhan Özoğuz Kadroya Dahil Oldu, Görenler Şok Oldu! Gökhan Özoğuz Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Kırmızı Oda Dizisine Şok Transfer Gökhan Özoğuz Kadroya Dahil Oldu, Görenler Şok Oldu! Gökhan Özoğuz Kimdir, Kaç Yaşında?
Masterchef Emre Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Kadroya Yeniden Gelenlere Öyle Şeyler Dedi Ki, Birbirine Girdiler! Göndermesi Masterchef’i Salladı! mask
Masterchef Emre Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Kadroya Yeniden Gelenlere Öyle Şeyler Dedi Ki, Birbirine Girdiler! Göndermesi Masterchef’i Salladı!
Balık Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Balık Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir? mask
Balık Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Balık Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir?
Masumlar Apartmanı Dizisine Kanal Müdahalesi! Ara Vermişti, Gerçekler Ortaya Çıktı! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Seyircinin Ağzı Açık Kaldı… mask
Masumlar Apartmanı Dizisine Kanal Müdahalesi! Ara Vermişti, Gerçekler Ortaya Çıktı! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Seyircinin Ağzı Açık Kaldı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status