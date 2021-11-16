Masterchef Sergen Yarışmadan Çekiliyor! “Mesleği Bırakacağım” Dedi, Ortalık Karıştı! Canlı Yayında Resmen Duyurdu! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Canlı yayında ise Sergen “Mesleği bırakacağım ben” yorumunda bulundu. Sergen’in bu sözleri ise birçok Masterchef izleyicisine; “Yarışmadan çekilecek mi?” yorumlarını bulundu. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Sergen ise isyan etti! Ekranlara gelen son bölümde ise Mavi takım kaptanlığı için tüm yarışmacılar kıyasıya bir rekabet verdi. En güzel ve en iyi donutu yapan yarışmacılardan sadece bir kişi dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Hasan, Burcu ve Eren arasından Eren en iyi donutu yapan kişi oldu! Sergen ise tam da o sırada skandal bir açıklama yaptı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.