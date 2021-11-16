Dünyanın En Seksi Kadınlar Listesi Belli Oldu, İki İsmi Ülkemizi Gururlandırdı! Binlerce Kişi İçinden İkinci Olan O İsim...

Dünyanın en seksi kadınları listesi belli oldu. Listede birçok ünlü isim yer alıyor. Dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı o listede bazı tanıdıkları isimleri de görmek mümkün. Herkesin bildiği o isim dünyanın en seksi kadınları listesinde yerini aldı. Dünyanın en seksi kadınlarından birisi olan o isim hem güzelliği hem de başarısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, dünyanın en seksi kadınlar listesi belli oldu, ikinci isim ülkemizi gururlandırdı dünyanın en seksi kadınlar listesindeki o isim kim? İşte, dünyanın en seksi kadınlar listesi belli oldu, ikinci olarak ülkemizi gururlandıran o isim hakkında merak edilen bütün detaylar…

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