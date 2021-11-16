16 Kas 2021 - 14:32 Güncelleme: 16 Kas 2021 - 14:52
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasında İpler Koptu! Melisa Kararını Verdi, Şeyma Subaşı Yıkıldı! Velayet Davasında Milyonlar Şok Oldu! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı arasındaki ipler resmen koptu! Melisa Ilıcalı kararını verdi ve Şeyma Subaşı yıkıldı! Velayet davası açıkladığı ortaya çıkarken; Melisa’nın sözler ise ağızları açık bıraktı.
Gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı’nın paylaşımı görenleri şok içerisinde bıraktı. Acun Ilıcalı’yla birlikte bir velayet davası yaşadıkları ortaya çıkarken; Melisa’nın ise annesi için söyledikleri ağızları açık bıraktı. Geçtiğimiz yıl boşanan çiftten gelen haber ağızları açık bıraktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.