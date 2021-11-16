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16 Kas 2021 - 14:32

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasında İpler Koptu! Melisa Kararını Verdi, Şeyma Subaşı Yıkıldı! Velayet Davasında Milyonlar Şok Oldu! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı arasındaki ipler resmen koptu! Melisa Ilıcalı kararını verdi ve Şeyma Subaşı yıkıldı! Velayet davası açıkladığı ortaya çıkarken; Melisa’nın sözler ise ağızları açık bıraktı.