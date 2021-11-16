- 16 Kas 2021 - 14:32 G: 16 Kas 2021 - 14:52

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasında İpler Koptu! Melisa Kararını Verdi, Şeyma Subaşı Yıkıldı! Velayet Davasında Milyonlar Şok Oldu! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı arasındaki ipler resmen koptu! Melisa Ilıcalı kararını verdi ve Şeyma Subaşı yıkıldı! Velayet davası açıkladığı ortaya çıkarken; Melisa’nın sözler ise ağızları açık bıraktı.

Gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı’nın paylaşımı görenleri şok içerisinde bıraktı. Acun Ilıcalı’yla birlikte bir velayet davası yaşadıkları ortaya çıkarken; Melisa’nın ise annesi için söyledikleri ağızları açık bıraktı. Geçtiğimiz yıl boşanan çiftten gelen haber ağızları açık bıraktı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Kas 2021 - 14:32 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Emre Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Kadroya Yeniden Gelenlere Öyle Şeyler Dedi Ki, Birbirine Girdiler! Göndermesi Masterchef’i Salladı! mask
Masterchef Emre Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Kadroya Yeniden Gelenlere Öyle Şeyler Dedi Ki, Birbirine Girdiler! Göndermesi Masterchef’i Salladı!
Kardeşlerim Dizisinden Kadir Resmen Ayrıldı! Ölümü Milyonları Sarstı, Yıktı! Seyirciler Büyük Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Akif… mask
Kardeşlerim Dizisinden Kadir Resmen Ayrıldı! Ölümü Milyonları Sarstı, Yıktı! Seyirciler Büyük Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Akif…
Masterchef Sergen Yarışmadan Çekiliyor! “Mesleği Bırakacağım” Dedi, Ortalık Karıştı! Canlı Yayında Resmen Duyurdu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Sergen Yarışmadan Çekiliyor! “Mesleği Bırakacağım” Dedi, Ortalık Karıştı! Canlı Yayında Resmen Duyurdu! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasında Kazanan Takım Resmen Ortaya Çıktı! O Takım İçin Hayat Durdu, Seyirciler Delirdi! Son Nokta Konuldu! Meğer… mask
Masterchef Yarışmasında Kazanan Takım Resmen Ortaya Çıktı! O Takım İçin Hayat Durdu, Seyirciler Delirdi! Son Nokta Konuldu! Meğer…
Esra Erol’un Sağ Kolu Avukat Hülya Kuran Hakkında Şok Bilgi! Tüm Ailesi Milyonları Titretti, Kimsenin Bundan Haberi Bile Yok! Meğer Hülya Kuran… mask
Esra Erol’un Sağ Kolu Avukat Hülya Kuran Hakkında Şok Bilgi! Tüm Ailesi Milyonları Titretti, Kimsenin Bundan Haberi Bile Yok! Meğer Hülya Kuran…
Gönül Dağı Dizisinde Düğün Dernek Var! İzzet Altınmeşe Ortalığı Yakıp Yıkacak! TRT1’den Yeni Karar Resmen Çıktı! Seyirciler Çılgına Döndü! mask
Gönül Dağı Dizisinde Düğün Dernek Var! İzzet Altınmeşe Ortalığı Yakıp Yıkacak! TRT1’den Yeni Karar Resmen Çıktı! Seyirciler Çılgına Döndü!
Masterchef Tunahan “Kendisini Rezil Etti” Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Seyirciler Çıldırdı! Yüzüne Yaptırdığı Dövme Sinirden Kahkaha Attırdı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Tunahan “Kendisini Rezil Etti” Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Seyirciler Çıldırdı! Yüzüne Yaptırdığı Dövme Sinirden Kahkaha Attırdı! Neler Oluyor?
Alişan Eşi Buse Varol’dan Şok Paylaşım! Görenler Eridi Bitti, Tüm Aşkını Resmen Haykırdı! “Boşanacak” Deniyordu Ama… mask
Alişan Eşi Buse Varol’dan Şok Paylaşım! Görenler Eridi Bitti, Tüm Aşkını Resmen Haykırdı! “Boşanacak” Deniyordu Ama…
Hakan Ural'ın Eşi Ezgi Can Ural Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Hakan Ural İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Hakan Ural'ın Eşi Ezgi Can Ural Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Hakan Ural İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın Kardeşi Yasak Elma’dan Çıktı! Merve Dizdar'ın Kardeşine Bakanlar “Kopyası” Dedi! mask
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın Kardeşi Yasak Elma’dan Çıktı! Merve Dizdar'ın Kardeşine Bakanlar “Kopyası” Dedi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Akrep Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Akrep Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir? mask
Akrep Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Akrep Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir?
Aslan Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Aslan Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir? mask
Aslan Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Aslan Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir?
Kırmızı Oda Dizisine Şok Transfer Gökhan Özoğuz Kadroya Dahil Oldu, Görenler Şok Oldu! Gökhan Özoğuz Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Kırmızı Oda Dizisine Şok Transfer Gökhan Özoğuz Kadroya Dahil Oldu, Görenler Şok Oldu! Gökhan Özoğuz Kimdir, Kaç Yaşında?
Masterchef Emre Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Kadroya Yeniden Gelenlere Öyle Şeyler Dedi Ki, Birbirine Girdiler! Göndermesi Masterchef’i Salladı! mask
Masterchef Emre Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Kadroya Yeniden Gelenlere Öyle Şeyler Dedi Ki, Birbirine Girdiler! Göndermesi Masterchef’i Salladı!
Balık Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Balık Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir? mask
Balık Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Balık Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir?
Masumlar Apartmanı Dizisine Kanal Müdahalesi! Ara Vermişti, Gerçekler Ortaya Çıktı! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Seyircinin Ağzı Açık Kaldı… mask
Masumlar Apartmanı Dizisine Kanal Müdahalesi! Ara Vermişti, Gerçekler Ortaya Çıktı! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Seyircinin Ağzı Açık Kaldı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status