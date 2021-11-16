- 16 Kas 2021 - 14:50 G: 16 Kas 2021 - 14:53

Kova Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Kova Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir?

Peki, kova burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Kova burcu gezegeni evrende nasıl hareketler yapar ve burçlar üzerinde etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

21 Ocak ile 19 Şubat arasında doğan bireylerin mensup olduğu kova burcunun özellikleri merak ediliyor. Kova burcunun etkilerini gördüğü gezegen, bu burca mensup kişilerce araştırılıyor. Son dönemlerin en parlayan burçlarından biri olan kova, iki farklı yönetici gezegen tarafından etki altına alınıyor. Karakter ve duygusal anlamda etkileri bulunan bu iki gezegen hakkında siz değerli okurlara bilgi vereceğiz. Peki, kova burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Kova burcu gezegeninin hareketleri ve etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

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16 Kas 2021 - 14:50 - Burç Haberleri

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