Gülmenin faydalarını hemen hemen herkes bilir. Ancak birçok kişinin yanlış bildiği şeylerden birisi de ağlamanın zararlarıdır. Kişiler ağlamanın tamamen zararlı olduğunu düşünürler. Ağlamanın da bilinmeyen faydaları vardır. Sanılanın aksine ağlamak vücuda negatif enerji vermez, aksine kişinin pozitif enerjiye sahip olmasına yardımcı olur. Peki, ağlamanın saymakla bitmez faydaları belli oldu, ağlamak faydalı mı, ne gibi faydaları var? İşte, ağlamak faydalı mı, ne gibi faydaları var hakkında merak edilen bütün detaylar…

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