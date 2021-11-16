- 16 Kas 2021 - 14:57 G: 16 Kas 2021 - 15:12

Kardeşlerim Dizisinden Kadir Resmen Ayrıldı! Ölümü Milyonları Sarstı, Yıktı! Seyirciler Büyük Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Akif…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinden Kadir karakteri resmen ayrıldı! Ölümü milyonlar sarstı, adeta yıktı! Seyirciler büyük şok içerisinde kalırken; Akif’in büyük oyunu da ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise seyircilerin ağzını açık bıraktı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde; Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden başarılı ve usta oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümü ise ağızları açık bırakmıştı. Anne ve babalarının Akif tarafından ölümünün ardından yapayalnız ve bir çare kalan kardeşlerin hayatını anlatan Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı ise yürekleri kavurdu! Peki, neler oluyor?

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16 Kas 2021 - 14:57 Ankara- Yaşam

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