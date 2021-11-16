Kardeşlerim Dizisinden Kadir Resmen Ayrıldı! Ölümü Milyonları Sarstı, Yıktı! Seyirciler Büyük Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Akif…

Başrollerinde; Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden başarılı ve usta oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümü ise ağızları açık bırakmıştı. Anne ve babalarının Akif tarafından ölümünün ardından yapayalnız ve bir çare kalan kardeşlerin hayatını anlatan Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı ise yürekleri kavurdu! Peki, neler oluyor?

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