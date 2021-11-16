Kardeşlerim Dizisinden Kadir Resmen Ayrıldı! Ölümü Milyonları Sarstı, Yıktı! Seyirciler Büyük Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Akif…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinden Kadir karakteri resmen ayrıldı! Ölümü milyonlar sarstı, adeta yıktı! Seyirciler büyük şok içerisinde kalırken; Akif’in büyük oyunu da ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise seyircilerin ağzını açık bıraktı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde; Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden başarılı ve usta oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümü ise ağızları açık bırakmıştı. Anne ve babalarının Akif tarafından ölümünün ardından yapayalnız ve bir çare kalan kardeşlerin hayatını anlatan Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı ise yürekleri kavurdu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.