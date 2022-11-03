- 03 Kas 2022 - 23:54 G: 04 Kas 2022 - 00:11

Emniyet Kemeri Cezası 2023 Kaç TL? Emniyet Kemeri Cezası 2023 Nasıl Ödenir? Erken Ödemede İndirim Var mı?

Peki, emniyet kemeri cezası 2023 yılında kaç TL? Emniyet kemeri cezası nasıl ödenir? Erken indirimi gibi bir hakkımız var mıdır? İşte tüm detaylar…

Trafikte herhangi bir kazaya karışmamak veya can güvenliğini ihlal etmemek adına trafik kurallarına uymak büyük bir önem taşır. Ancak bazen kişiler farkında bile olmadan, trafik kurallarına aykırı hareketlerde bulunarak trafik cezasına maruz kalabilir. Tam da bu noktada trafik cezalarının nereden, nasıl ödendiğine dair araştırmalar yapılır. Peki, emniyet kemeri cezası 2022 yılında kaç TL? Emniyet kemeri cezası nasıl ödenir? Erken indirimi gibi bir hakkımız var mıdır? İşte tüm detaylar…

Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 TL (2022 Yılı Cezası)

2023 TRAFİK CEZALARI

Engelli otoparkını işgal: 329 TL'den 874 TL'ye yükselecek. Ruhsatsız araç kullanma: 166 TL'den 370 TL'ye çıkacak.

Emniyet kemeri takmamak ve park yasağını ihlal etmek: 196 TL'den 436 TL'ye yükselecek.

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve muayene yaptırmamanın cezası ise 427 TL'den 952 TL yükselecek.

2023 HIZ SINIRI CEZALARI

Hız Sınırını %10-30 Aşmak: 951 TL
Hız Sınırını %30-50 Aşmak: 1979 TL
Hız Sınırını %50'den fazla aşmak: 4068 TL

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 4000 TL'YE ÇIKIYOR

Kış lastiği taktırmamak:1,137 TL'den 2.534 TL'ye yükselecekken, Alkollü araç kullanmanın cezası 1823 TL'den 4.064 TL 'ye yükselecek.

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03 Kas 2022 - 23:54 - Yaşam

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