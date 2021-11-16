Masumlar Apartmanı Dizisine Kanal Müdahalesi! Ara Vermişti, Gerçekler Ortaya Çıktı! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Seyircinin Ağzı Açık Kaldı…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisine kanal tarafından müdahale resmen geldi! Ara verdiği konuşulan dizinin merakla beklenen yeni bölümü bu akşam yayında olacak mı merak edilmeye başlandı! Şimdi ise öyle bir gerçek ortaya çıktı ki, milyonlar şok içerisinde kaldı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde soru işaretleri oluşmuştu. Dikkatleri üzerine çeken dizide Ceylan’ında ortaya çıkmasıyla birlikte Rüya karakterine hayat veren Melisa Şenolsun’un diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Gündeme bomba gibi düşen bu iddianın ardından dizinin birde ara verdiği konuşulmaya başlanmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.