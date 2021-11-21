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21 Kas 2021 - 12:10

Masumlar Apartmanı'nda Tüm Gerçek Tek Tek İfşalandı! Her Şey Yalanmış, Ortaya Çıktı! Seyirciler Ağır İsyanda

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisine kanal tarafından müdahale resmen geldi! Ara verdiği konuşulan dizinin merakla beklenen yeni bölümü bu akşam yayında olacak mı merak edilmeye başlandı! Şimdi ise öyle bir gerçek ortaya çıktı ki, milyonlar şok içerisinde kaldı! Peki, neler oluyor?