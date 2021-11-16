- 16 Kas 2021 - 15:34 G: 16 Kas 2021 - 15:37

Balık Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Balık Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir?

Peki, balık burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Balık burcu gezegeni evrende nasıl hareketler yapar ve burçlar üzerinde etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

20 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında dünyaya gelenler balık burcu özellikleri taşır. Zodyak’ın son durağı olarak karşımıza çıkan balık burcu, duygusallığı ile tüm dikkatleri üzerine çekebilir. İki farklı yönetici gezegeni bulunan balık burcu, Jüpiter ve Neptün gezegenlerinin etkilerini yansıtır. Jüpiter gezegeni balık burcunu duygusal anlamda inanılmaz etkiler. Aldığı kararları yönetme konusunda başarılı olan Balık burcunun gezegen hareket ve etkilerine dair işte tüm detaylar…

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16 Kas 2021 - 15:34 - Burç Haberleri

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