Masterchef Emre Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Kadroya Yeniden Gelenlere Öyle Şeyler Dedi Ki, Birbirine Girdiler! Göndermesi Masterchef’i Salladı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yer alarak adını duyuran Masterchef Emre sessizliğini çok sert bir şekilde bozdu! Kadroya alınmak için yeniden yarışmaya katılanlara öyle bir göndermede bulundu ki; resmen tüm yarışmacılar birbirine girdi. Masterchef’i sallayan sözlerde bulunan Emre, Viyana biletini de aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Masterchef Emre, yarışmadan elenmek için yemeğini sabote etmiş ve yarışmadan çekilmişti. Somer Şef ise bu duruma kızarak; “Sen bu yemeği çıkartamayacak bir yarışmacı değilsin. Sen vazgeçtin” açıklamasında bulunmuştu. Peki, Emre nasıl bir göndermede bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.