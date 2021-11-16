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16 Kas 2021 - 15:37

Masterchef Emre Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Kadroya Yeniden Gelenlere Öyle Şeyler Dedi Ki, Birbirine Girdiler! Göndermesi Masterchef’i Salladı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yer alarak adını duyuran Masterchef Emre sessizliğini çok sert bir şekilde bozdu! Kadroya alınmak için yeniden yarışmaya katılanlara öyle bir göndermede bulundu ki; resmen tüm yarışmacılar birbirine girdi. Masterchef’i sallayan sözlerde bulunan Emre, Viyana biletini de aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…