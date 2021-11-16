Kırmızı Oda Dizisine Şok Transfer Gökhan Özoğuz Kadroya Dahil Oldu, Görenler Şok Oldu! Gökhan Özoğuz Kimdir, Kaç Yaşında?
Peki, Kırmızı Oda dizisine transfer olan Gökhan Özoğuz kaç yaşında? İşte, Kırmızı Oda dizisinin şok transferi Gökhan Özoğuz kadroya dahil oldu, Gökhan Özoğuz kimdir, kaç yaşında hakkında merak edilen bütün detaylar…
TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda konusu kadar oyuncularıyla da dikkat ediyor. Başarılı dizinin oyuncularına yeni bir isim dahil oldu. Herkesin sevdiği Gökhan Özoğuz Kırmızı Oda dizisine yeni oyuncu olarak geldi. Uyku sorunu yaşayan bir hastayı canlandıracak olan Özoğuz’un oyunculuk performansı ise merak ediliyor. TV8 ekranlarında yer alan O Ses Türkiye yarışması ile ekranlarda olan Gökhan Özoğuz, yine TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ile ekranlara gelecek. Peki, Kırmızı Oda dizisine transfer olan Gökhan Özoğuz kaç yaşında? İşte, Kırmızı Oda dizisinin şok transferi Gökhan Özoğuz kadroya dahil oldu, Gökhan Özoğuz kimdir, kaç yaşında hakkında merak edilen bütün detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
16 Kas 2021 - 15:38 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.