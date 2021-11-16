Kırmızı Oda Dizisine Şok Transfer Gökhan Özoğuz Kadroya Dahil Oldu, Görenler Şok Oldu! Gökhan Özoğuz Kimdir, Kaç Yaşında?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda konusu kadar oyuncularıyla da dikkat ediyor. Başarılı dizinin oyuncularına yeni bir isim dahil oldu. Herkesin sevdiği Gökhan Özoğuz Kırmızı Oda dizisine yeni oyuncu olarak geldi. Uyku sorunu yaşayan bir hastayı canlandıracak olan Özoğuz’un oyunculuk performansı ise merak ediliyor. TV8 ekranlarında yer alan O Ses Türkiye yarışması ile ekranlarda olan Gökhan Özoğuz, yine TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ile ekranlara gelecek. Peki, Kırmızı Oda dizisine transfer olan Gökhan Özoğuz kaç yaşında? İşte, Kırmızı Oda dizisinin şok transferi Gökhan Özoğuz kadroya dahil oldu, Gökhan Özoğuz kimdir, kaç yaşında hakkında merak edilen bütün detaylar…

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