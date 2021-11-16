22 Temmuz ile 23 Ağustos tarihleri arasında dünyaya gelenler aslan burcu özellikleri taşır. Burçları yöneten farklı gezegenler mevcuttur. Gezegenlerin hareketleri burçlara farklı etkiler katar. Bu sebepten ötürü bireyler burçlarını yöneten gezegenin hangisi olduğu konusunda çeşitli araştırmalar yapar. Aslan burcu bireyler de bu burcu yöneten gezegenin hangisi olduğunu merak eder. Yönetici gezegenler burçlara çeşitli özellikler katar. Her gezegen burçlarına farklı etkiler bırakır. Peki aslan burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Aslan burcu gezegeninin hareketleri ve etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

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