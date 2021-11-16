Aslan Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Aslan Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir?
Peki, aslan burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Aslan burcu gezegeni evrende nasıl hareketler yapar ve burçlar üzerinde etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…
22 Temmuz ile 23 Ağustos tarihleri arasında dünyaya gelenler aslan burcu özellikleri taşır. Burçları yöneten farklı gezegenler mevcuttur. Gezegenlerin hareketleri burçlara farklı etkiler katar. Bu sebepten ötürü bireyler burçlarını yöneten gezegenin hangisi olduğu konusunda çeşitli araştırmalar yapar. Aslan burcu bireyler de bu burcu yöneten gezegenin hangisi olduğunu merak eder. Yönetici gezegenler burçlara çeşitli özellikler katar. Her gezegen burçlarına farklı etkiler bırakır. Peki aslan burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Aslan burcu gezegeninin hareketleri ve etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…
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16 Kas 2021 - 15:42 - Trend Haberler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.