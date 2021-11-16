- 16 Kas 2021 - 15:46 G: 16 Kas 2021 - 15:48

Akrep Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Akrep Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir?

Peki, akrep burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Akrep burcu gezegeni evrende nasıl hareketler yapar ve burçlar üzerinde etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

23 Ekim ile 22 Kasım arasında doğanların burcu olan akrep, özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gezegeninden aldığı enerjisini etrafına saçan akrep burcu, baskınlığı ile ön plana çıkar. Bu burcun gezegeni, bireyde meydana gelen duygusal geçişlerle beraber hayattaki etkenleri ön plana çıkarmakla meşhurdur. Akrep burcuna dahil olan ve astrolojiyi yakından takip etmeyi seven bireyler bu konuda çeşitli araştırmalar yapar. Peki, akrep burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Akrep burcu gezegeninin hareket ve etkilerine dair işte tüm detaylar…

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16 Kas 2021 - 15:46 - Burç Haberleri

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Akrep Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Akrep Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir? mask
Akrep Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Akrep Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir?
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