Akrep Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Akrep Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir?

23 Ekim ile 22 Kasım arasında doğanların burcu olan akrep, özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gezegeninden aldığı enerjisini etrafına saçan akrep burcu, baskınlığı ile ön plana çıkar. Bu burcun gezegeni, bireyde meydana gelen duygusal geçişlerle beraber hayattaki etkenleri ön plana çıkarmakla meşhurdur. Akrep burcuna dahil olan ve astrolojiyi yakından takip etmeyi seven bireyler bu konuda çeşitli araştırmalar yapar. Peki, akrep burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Akrep burcu gezegeninin hareket ve etkilerine dair işte tüm detaylar…

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