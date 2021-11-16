Akrep Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Akrep Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir?
Peki, akrep burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Akrep burcu gezegeni evrende nasıl hareketler yapar ve burçlar üzerinde etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…
23 Ekim ile 22 Kasım arasında doğanların burcu olan akrep, özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gezegeninden aldığı enerjisini etrafına saçan akrep burcu, baskınlığı ile ön plana çıkar. Bu burcun gezegeni, bireyde meydana gelen duygusal geçişlerle beraber hayattaki etkenleri ön plana çıkarmakla meşhurdur. Akrep burcuna dahil olan ve astrolojiyi yakından takip etmeyi seven bireyler bu konuda çeşitli araştırmalar yapar. Peki, akrep burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Akrep burcu gezegeninin hareket ve etkilerine dair işte tüm detaylar…
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16 Kas 2021 - 15:46 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.