Masterchef 16 Kasım Takım Oyununu Kim Kazandı? 16 Kasım Masterchef Dokunulmazlığı Kim Aldı? İşte 16 Kasım Masterchef Eleme Adayı!
16 Kasım Salı akşamı takım oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı kim? Bireysel dokunulmazlık oyunu ardından eleme potasına bu hafta ilk kimler gitti? İşte, merak edilen tüm detaylar…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 16 Kasım akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer aldı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekranlarda yer alırken mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ülkemizin yöresel lezzetleri köfteler ile mücadele verdiler. İkili eşleşmeler yapıldı ve herkes tezgahlarda yerini aldı. Bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyununu almak için herkes elinden geleni yaptı. Peki, 16 Kasım Salı akşamı takım oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı kim? Bireysel dokunulmazlık oyunu ardından eleme potasına bu hafta ilk kimler gitti? İşte, merak edilen tüm detaylar…
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16 Kas 2021 - 22:54 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.