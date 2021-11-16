- 16 Kas 2021 - 22:54 G: 16 Kas 2021 - 22:57

Masterchef 16 Kasım Takım Oyununu Kim Kazandı? 16 Kasım Masterchef Dokunulmazlığı Kim Aldı? İşte 16 Kasım Masterchef Eleme Adayı!

16 Kasım Salı akşamı takım oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı kim? Bireysel dokunulmazlık oyunu ardından eleme potasına bu hafta ilk kimler gitti? İşte, merak edilen tüm detaylar…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 16 Kasım akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer aldı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekranlarda yer alırken mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ülkemizin yöresel lezzetleri köfteler ile mücadele verdiler. İkili eşleşmeler yapıldı ve herkes tezgahlarda yerini aldı. Bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyununu almak için herkes elinden geleni yaptı. Peki, 16 Kasım Salı akşamı takım oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı kim? Bireysel dokunulmazlık oyunu ardından eleme potasına bu hafta ilk kimler gitti? İşte, merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Kas 2021 - 22:54 - Masterchef Türkiye 2021

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hangi Burç Hazır Cevaplı Ve Pratik Zekalıdır? İşte Sivri Dilli, Kalp Kıran O Burç… mask
Hangi Burç Hazır Cevaplı Ve Pratik Zekalıdır? İşte Sivri Dilli, Kalp Kıran O Burç…
Hangi Burç Dedikodu Ve Magazin Olaylarına Düşkündür? İşte Başkalarının Hayatını Merak Eden O Burç… mask
Hangi Burç Dedikodu Ve Magazin Olaylarına Düşkündür? İşte Başkalarının Hayatını Merak Eden O Burç…
Hangi Burç Kadını Evlenmeyi ve Çocuk Sahibi Olmayı İstemez? İşte Duygusal Tatminsizlik İçinde Yaşayan O Burç… mask
Hangi Burç Kadını Evlenmeyi ve Çocuk Sahibi Olmayı İstemez? İşte Duygusal Tatminsizlik İçinde Yaşayan O Burç…
Hangi Burç Kadını İkili İlişkilerde Baştan Çıkarıcıdır? İşte Siyah ve Mor Renkli Elbiseler Giyen O Burç… mask
Hangi Burç Kadını İkili İlişkilerde Baştan Çıkarıcıdır? İşte Siyah ve Mor Renkli Elbiseler Giyen O Burç…
Rüyada “Aksakallı Birini” Gördüyseniz Huzura Hazır Olun! Öyle Bir Anlama Geliyor Ki, Yok Artık Diyeceksiniz… mask
Rüyada “Aksakallı Birini” Gördüyseniz Huzura Hazır Olun! Öyle Bir Anlama Geliyor Ki, Yok Artık Diyeceksiniz…
Rüyada “Ağustos Böceği” Gördüyseniz Üzüntüye Hazır Olun! Anlamı Öyle Ağır Bir Şey Ki…Çok Şaşıracaksınız mask
Rüyada “Ağustos Böceği” Gördüyseniz Üzüntüye Hazır Olun! Anlamı Öyle Ağır Bir Şey Ki…Çok Şaşıracaksınız

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status