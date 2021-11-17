Snapchat ve Spotify Çöktü Mü, Neden Açılmıyor? 16 Kasım Mesaj Gönderilemedi Hatası Nedir, Ne Zaman Düzelecek? Spotify'dan Açıklama…

Dijital sosyal medya platformları arasında yer alan Snapchat, Spotify ve Discord aynı anda açılmadı ve binlerce kişi neden olduğunu anlamak istedi. Filtreler ile resim çekmenin vazgeçilmez adresi Snapchat, takma isimler ile kullanılan mesajlaşma platformu Discord ile beraber çevrim dışı müzik dinleme platformu olan Spotify aynı anda erişimlere kapandı. Milyonlarca kullanıcısı platformlarına erişemedikleri sürede çöktü mü diye araştırmalarına başlarken mesaj gönderilemedi hatasıyla karşılaştılar. Peki, 16 Kasım günü Discort, Spotify ve Snapchat çöktü mü, neden erişim sağlanmadı? Mesaj gönderilemedi hatası nedir ve ne zaman düzelecek? İşte, beklenen açıklama…

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