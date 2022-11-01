Survivor İsmail Balaban'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Nişanlısı İlayda Şeker İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
TV8 ekranlarına haziran ayında veda eden Survivor Türkiye 2021 yarışması ardında İsmail Balaban’ı şampiyon olarak bıraktı. Yarışma esnasında nişanlı olan İsmail Balaban ile ilgili son detaylar haberimizde...
TV8 ekranlarına haziran ayında veda eden Survivor Türkiye 2021 yarışması ardında İsmail Balaban’ı şampiyon olarak bıraktı. Yarışma esnasında nişanlı olan İsmail Balaban, nişanlısından ayrıldıktan kısa bir süre sonra tanıdık bir isim ile yeni bir aşka yelken aştı. Şu sıralar yeni aşkı ile gündemlerden düşmeyen Survivor Türkiye 2021 şampiyonu İsmail Balaban, Survivor’ın o ismi ile sevgili olduğunu açıkladı! Peki, Survivor İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında? Survivor şampiyonu İsmail Balaban aslen nereli, sevgilisi kim? Survivor İsmail Balaban ile İlayda Şeker sevgili mi? İşte, detaylar…
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01 Kas 2022 - 12:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.