Serdar Ortaç Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Chloe Loughnan İle Yaşları Dikkat Çekti…

Pop müziğinin dev isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, şimdilerde özel hayatı ile sıkça gündem olur hale geldi. Özellikle mutlu bir evliliği sessiz sedasız bitirmesi ile çok konuşulan Serdar Ortaç ile eski eşi arasındaki yaş farkı ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Serdar Ortaç ile eski eşi Chloe Loughnan arasındaki yaş farkı kaç? İşte, detaylar…

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