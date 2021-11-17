Güldür Güldür’ün Mehtap’ından Titreten Yatak Pozu! Görenler Hayran Kaldı, Mest Oldu! Minicik Şortuyla Akılları Başlardan Aldı! Programdaki Halinden Eser Yok…
Show TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Güldür Güldür Show’un Mehtap’ından titreten yatak pozu resmen geldi. Görenleri kendisine hayran bırakan Güldür Güldür Show Mehtap akılları başlardan aldı, minicik şortluyla mest etti. Programdaki halinden eser bırakmayan başarılı isim sosyal medyayı salladı! İşte Güldür Güldür Show Mehtap’tan gelen şok paylaşım…
Ali Sunal’ın sunumuyla yıllardır ekranlara gelen başarılı program Güldür Güldür Show, her bölümüyle seyircisine kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Güldür Güldür Show’da Mehtap karakterine hayat veren Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Her skeçte farlı bir karaktere hayat veren Meltem Yılmazkaya’nın programdaki haliyle, sosyal medyadaki halinin arasında bir dağ var! Peki, Güldür Güldür Show Mehtap’tan nasıl bir paylaşım geldi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.