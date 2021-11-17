Güldür Güldür’ün Mehtap’ından Titreten Yatak Pozu! Görenler Hayran Kaldı, Mest Oldu! Minicik Şortuyla Akılları Başlardan Aldı! Programdaki Halinden Eser Yok…

Ali Sunal’ın sunumuyla yıllardır ekranlara gelen başarılı program Güldür Güldür Show, her bölümüyle seyircisine kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Güldür Güldür Show’da Mehtap karakterine hayat veren Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Her skeçte farlı bir karaktere hayat veren Meltem Yılmazkaya’nın programdaki haliyle, sosyal medyadaki halinin arasında bir dağ var! Peki, Güldür Güldür Show Mehtap’tan nasıl bir paylaşım geldi?

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