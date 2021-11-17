Askere gidecek olan kişileri yakından ilgilendiren yoklama kaçağı tutanak cezası, özellikle de askerlik çağı gelmesine rağmen tecilini yaptırmayan kişilere uygulanıyor. İdari para cezası kapsamına alınan yoklama kaçağı tutanak cezası, her yıl diğer vergiler gibi belirli tutarlarda zamlanıyor. O zamlar ile birlikte 2021 yılı tutarı belli olmuş olan yoklama kaçağı tutanak cezası, şimdilerde pek çok vatandaşın karşılaştığı cezalar arasındaki yerini de alıyor. Peki, yoklama kaçağı 2021 tutanak cezası ne kadar? Askerlik yoklama kaçağı para cezası nereye nasıl ödenir? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!