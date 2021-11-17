Gerçeğe Aykırı Adres Beyanı Cezası 2021 Ne Kadar? Gerçeğe Aykırı Adres Beyanı Cezası Nereye Ödenir? Ceza Ödenmezse Ne Olur?
Türkiye'de ikametgah eden ve ikametgah konusunda değişikliğe giden kişilerin yer bildiriminde bulunmasında fayda bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından zorunlu sayılan bu işlemin yapılmaması halinde ise, kişileri pek çok cezai işlem bekliyor. Sizde Gerçeğe Aykırı Adresi bildirisinin cezasını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Türkiye'de ikametgah eden ve ikametgah konusunda değişikliğe giden kişilerin yer bildiriminde bulunmasında fayda bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından zorunlu sayılan bu işlemin yapılmaması halinde ise, kişileri pek çok cezai işlem bekliyor. Öte yandan belli bir süre içerisinde ikametgahını bildirmeyen kişileri bekleyen o cezalar, 2021 yılı itibariyle yeniden zam alıyor! Peki, gerçeğe aykırı adres beyanı cezası 2021 ne kadar? Gerçeğe aykırı adres beyanı cezası nereye ödenir? Gerçeğe aykırı adres beyanı cezası ödenmezse ne olur? İşte, detaylar…
17 Kas 2021 - 11:44 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.