- 17 Kas 2021 - 11:44 G: 17 Kas 2021 - 11:50

Gerçeğe Aykırı Adres Beyanı Cezası 2021 Ne Kadar? Gerçeğe Aykırı Adres Beyanı Cezası Nereye Ödenir? Ceza Ödenmezse Ne Olur?

Türkiye'de ikametgah eden ve ikametgah konusunda değişikliğe giden kişilerin yer bildiriminde bulunmasında fayda bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından zorunlu sayılan bu işlemin yapılmaması halinde ise, kişileri pek çok cezai işlem bekliyor. Sizde Gerçeğe Aykırı Adresi bildirisinin cezasını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Türkiye'de ikametgah eden ve ikametgah konusunda değişikliğe giden kişilerin yer bildiriminde bulunmasında fayda bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından zorunlu sayılan bu işlemin yapılmaması halinde ise, kişileri pek çok cezai işlem bekliyor. Öte yandan belli bir süre içerisinde ikametgahını bildirmeyen kişileri bekleyen o cezalar, 2021 yılı itibariyle yeniden zam alıyor! Peki, gerçeğe aykırı adres beyanı cezası 2021 ne kadar? Gerçeğe aykırı adres beyanı cezası nereye ödenir? Gerçeğe aykırı adres beyanı cezası ödenmezse ne olur? İşte, detaylar…

17 Kas 2021 - 11:44 - Yaşam

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