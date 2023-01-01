Diğer vergiler ile birlikte zamlanan trafik cezaları, her sene birbirinden farklı miktarlarda kişilerden tahsil ediliyor. Bu cezai yaptırımlar içerisinde yer alan seyir halindeyken araçta telefonla konuşmanın cezası, 2021 yılında yeniden belirlenmiş bulunuyor.

Peki, araçta telefonla konuşmanın cezası 2023 ne kadar? 2023 Yılında Araçta Telefon İle Konuşan Tam Tamına 951 TL Ceza Ödeyecek! Trafikte Cep Telefonu Kullanmanın Cezası Ne Kadar Oldu? İşte, detaylar…

2023 Yılında Araçta Telefon İle Konuşan Tam Tamına 951 TL Ceza Ödeyecek!

Seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, sürücülerin dikkat dağınıklığına yol açarak kazaların oluşumuna sebep olabilir. Bu nedenle, araç kullanırken telefonla konuşmak yasaktır ve bu ihlal için Karayolları Trafik Kanunu'na göre belli cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bu yaptırımların arasında para cezası da bulunmaktadır. Önemli olan, araç kullanırken telefonla konuşmak yerine, yolculuk esnasında aracın dikkatini dağıtmaktan kaçınmak ve trafikte güvenliği sağlamaktır.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, araç kullanırken telefonla konuşma ihlali için 951 TL para cezası uygulanmaktadır. Bu tutar, 2023 yılı Ocak Ayında yapılan güncelleme ile belirlenmiştir. Ancak yasaları ihlal eden sürücülerin, bu tür cezai yaptırımların yanı sıra ceza puanı da alabileceğini hatırlatmakta fayda vardır.

Yayaya Yol Vermeme Cezası Ne Kadar Oldu?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki şekilde cezalandırılmaktadır:

Yaya yol vermemenin Cezası ve ihlali, 1.917 TL para cezası ile sonuçlanır. Bu ihlal sonucu yaralanan yaya varsa, ceza miktarı 3834 TL'ye çıkar. Bu ihlal sonucu ölen yaya varsa, ceza miktarı 5.751 TL'ye çıkar.

Bu cezai yaptırımlar, yayaya yol vermeme ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar sırasında uygulanır. Ayrıca yasalara göre, yayaya yol vermeme ihlali sonucu oluşan hasarların sürücü tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bu ihlali yapan sürücülerin, ceza puanı da alabileceğini hatırlatmakta fayda vardır. Önemli olan, yaya ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak ve yasalara uymaktır.

Araç içinde yüksek sesle müzik dinlemenin cezası Ne Kadar?

Araç içinde yüksek sesle müzik dinleme ihlali, Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki şekilde cezalandırılmaktadır: Araç içinde yüksek sesle müzik dinleme ihlali, 436 TL para cezası ile sonuçlanır.

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