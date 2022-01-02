Araçta Telefonla Konuşmanın Cezası 2022 Ne Kadar? Arabada Cep Telefonu İle Konuşma Cezası Ne Zaman Gelir? Nereye Ödenir?
Diğer vergiler ile birlikte zamlanan trafik cezaları, her sene birbirinden farklı miktarlarda kişilerden tahsil ediliyor. Bu cezai yaptırımlar içerisinde yer alan seyir halindeyken araçta telefonla konuşmanın cezası, 2021 yılında yeniden belirlenmiş bulunuyor. Sizde telefonla konuşmanın cezasını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Diğer vergiler ile birlikte zamlanan trafik cezaları, her sene birbirinden farklı miktarlarda kişilerden tahsil ediliyor. Bu cezai yaptırımlar içerisinde yer alan seyir halindeyken araçta telefonla konuşmanın cezası, 2021 yılında yeniden belirlenmiş bulunuyor. Peki, araçta telefonla konuşmanın cezası 2021 ne kadar? Arabada telefonla konuşma cezası ne zaman gelir? Araçta telefonla konuşmanın cezası nereye ödenir? İşte, detaylar…
Seyir halinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 TL
Detaylar diğer sayfada!
02 Oca 2022 - 13:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.