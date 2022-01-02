- 02 Oca 2022 - 13:21

Araçta Telefonla Konuşmanın Cezası 2022 Ne Kadar? Arabada Cep Telefonu İle Konuşma Cezası Ne Zaman Gelir? Nereye Ödenir?

Diğer vergiler ile birlikte zamlanan trafik cezaları, her sene birbirinden farklı miktarlarda kişilerden tahsil ediliyor. Bu cezai yaptırımlar içerisinde yer alan seyir halindeyken araçta telefonla konuşmanın cezası, 2021 yılında yeniden belirlenmiş bulunuyor. Sizde telefonla konuşmanın cezasını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Diğer vergiler ile birlikte zamlanan trafik cezaları, her sene birbirinden farklı miktarlarda kişilerden tahsil ediliyor. Bu cezai yaptırımlar içerisinde yer alan seyir halindeyken araçta telefonla konuşmanın cezası, 2021 yılında yeniden belirlenmiş bulunuyor. Peki, araçta telefonla konuşmanın cezası 2021 ne kadar? Arabada telefonla konuşma cezası ne zaman gelir? Araçta telefonla konuşmanın cezası nereye ödenir? İşte, detaylar…

Seyir halinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 TL


Detaylar diğer sayfada!

02 Oca 2022 - 13:21 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Alkollü Araç Kullanmanın Cezası 2022 Ne Kadar? Alkollü Araç Kullanma Cezası 2022 Kaç Promil? mask
Alkollü Araç Kullanmanın Cezası 2022 Ne Kadar? Alkollü Araç Kullanma Cezası 2022 Kaç Promil?
Emniyet Kemeri Cezası Ne Kadar 2022? Kemer Takmama Cezası Ne Kadar 2022 Oldu? mask
Emniyet Kemeri Cezası Ne Kadar 2022? Kemer Takmama Cezası Ne Kadar 2022 Oldu?
2022 Yılında Hangi Burçlar Sağlığına Dikkat Etmeli? İşte Burçlara Göre Hastalıklar Listesi… mask
2022 Yılında Hangi Burçlar Sağlığına Dikkat Etmeli? İşte Burçlara Göre Hastalıklar Listesi…
Tolga Sarıtaş Yaşı Ve Sevgilisi Kim Merak Uyandırdı: Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Zeynep Mayruk İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Tolga Sarıtaş Yaşı Ve Sevgilisi Kim Merak Uyandırdı: Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Zeynep Mayruk İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
2022 En Şanslı Burç Hangisi? 2022 Yılı Hangi Burcun Yılı Olacak? İşte Yeni Yılda Daha Şanslı Burçlar? mask
2022 En Şanslı Burç Hangisi? 2022 Yılı Hangi Burcun Yılı Olacak? İşte Yeni Yılda Daha Şanslı Burçlar?
Ankara'da en ucuz UN hangi markette? Gimsa, Çağdaş, Şok, Migros ve A101'de UN Fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da En Ucuz UN Nereden Alınır? mask
Ankara'da en ucuz UN hangi markette? Gimsa, Çağdaş, Şok, Migros ve A101'de UN Fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da En Ucuz UN Nereden Alınır?
Ankara'da en ucuz ayçiçek yağı hangi markette? Gimsa, Çağdaş, Şok, Migros ve A101'de Ayçiçek Yağı Ne Kadar Oldu? Ankara'da En Ucuz Ayçiçek Yağı Nereden Alınır? mask
Ankara'da en ucuz ayçiçek yağı hangi markette? Gimsa, Çağdaş, Şok, Migros ve A101'de Ayçiçek Yağı Ne Kadar Oldu? Ankara'da En Ucuz Ayçiçek Yağı Nereden Alınır?
2022 Yılında Bu Burçlar Milyoner Olacak! Paraya Para Demeyecek En Şanslı Burçlar Açıklandı! Köşeyi Dönecekler, Voleyi Vuracaklar… mask
2022 Yılında Bu Burçlar Milyoner Olacak! Paraya Para Demeyecek En Şanslı Burçlar Açıklandı! Köşeyi Dönecekler, Voleyi Vuracaklar…
Bedduası Çok Pis Tutan Burçlar Hangisidir? İşte Yanlış Yapılınca Bedduaları Kesin Tutan O Burçlar… mask
Bedduası Çok Pis Tutan Burçlar Hangisidir? İşte Yanlış Yapılınca Bedduaları Kesin Tutan O Burçlar…
Karda Gezip İzini Belli Etmeyen Burçlar Hangileridir? İşte Aydınlık Dünyanın Karanlığında Kaybolan O Burçlar... mask
Karda Gezip İzini Belli Etmeyen Burçlar Hangileridir? İşte Aydınlık Dünyanın Karanlığında Kaybolan O Burçlar...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Araçta Telefonla Konuşmanın Cezası 2022 Ne Kadar? Arabada Cep Telefonu İle Konuşma Cezası Ne Zaman Gelir? Nereye Ödenir? mask
Araçta Telefonla Konuşmanın Cezası 2022 Ne Kadar? Arabada Cep Telefonu İle Konuşma Cezası Ne Zaman Gelir? Nereye Ödenir?
Alkollü Araç Kullanmanın Cezası 2022 Ne Kadar? Alkollü Araç Kullanma Cezası 2022 Kaç Promil? mask
Alkollü Araç Kullanmanın Cezası 2022 Ne Kadar? Alkollü Araç Kullanma Cezası 2022 Kaç Promil?
Emniyet Kemeri Cezası Ne Kadar 2022? Kemer Takmama Cezası Ne Kadar 2022 Oldu? mask
Emniyet Kemeri Cezası Ne Kadar 2022? Kemer Takmama Cezası Ne Kadar 2022 Oldu?
Araç Muayenesi Yaptırmama Cezası 2022 Ne Kadar? Araç Muayene Günü Geçerse Ne Olur? mask
Araç Muayenesi Yaptırmama Cezası 2022 Ne Kadar? Araç Muayene Günü Geçerse Ne Olur?
2022 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu? İşte Ankara'da Otomobil, Minibüs, Motosiklet 2022 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu! İşte Yeni Ücret Listesi mask
2022 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu? İşte Ankara'da Otomobil, Minibüs, Motosiklet 2022 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu! İşte Yeni Ücret Listesi
Masterchef Yarışan O İsmin Dudak Dudağa Pozları İfşa Oldu! Instagram Çalkalanıyor... Mehmet Şef Delirebilir… mask
Masterchef Yarışan O İsmin Dudak Dudağa Pozları İfşa Oldu! Instagram Çalkalanıyor... Mehmet Şef Delirebilir…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status