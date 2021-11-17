- 17 Kas 2021 - 22:44

Araçta Telefonla Konuşmanın Cezası 2022 Ne Kadar? Arabada Telefonla Konuşma Cezası Ne Zaman Gelir? Nereye Ödenir?

Diğer vergiler ile birlikte zamlanan trafik cezaları, her sene birbirinden farklı miktarlarda kişilerden tahsil ediliyor. Bu cezai yaptırımlar içerisinde yer alan seyir halindeyken araçta telefonla konuşmanın cezası, 2021 yılında yeniden belirlenmiş bulunuyor. Sizde telefonla konuşmanın cezasını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Diğer vergiler ile birlikte zamlanan trafik cezaları, her sene birbirinden farklı miktarlarda kişilerden tahsil ediliyor. Bu cezai yaptırımlar içerisinde yer alan seyir halindeyken araçta telefonla konuşmanın cezası, 2021 yılında yeniden belirlenmiş bulunuyor. Peki, araçta telefonla konuşmanın cezası 2021 ne kadar? Arabada telefonla konuşma cezası ne zaman gelir? Araçta telefonla konuşmanın cezası nereye ödenir? İşte, detaylar…


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17 Kas 2021 - 22:44 - Yaşam

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Araçta Telefonla Konuşmanın Cezası 2022 Ne Kadar? Arabada Telefonla Konuşma Cezası Ne Zaman Gelir? Nereye Ödenir? mask
Araçta Telefonla Konuşmanın Cezası 2022 Ne Kadar? Arabada Telefonla Konuşma Cezası Ne Zaman Gelir? Nereye Ödenir?
Gerçeğe Aykırı Adres Beyanı Cezası 2022 Ne Kadar? Gerçeğe Aykırı Adres Beyanı Cezası Nereye Ödenir? Ceza Ödenmezse Ne Olur? mask
Gerçeğe Aykırı Adres Beyanı Cezası 2022 Ne Kadar? Gerçeğe Aykırı Adres Beyanı Cezası Nereye Ödenir? Ceza Ödenmezse Ne Olur?
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