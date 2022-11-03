Araçta Telefonla Konuşmanın Cezası 2023 Ne Kadar Oldu? Arabada Cep Telefonu İle Konuşma Cezası Ne Zaman Gelir? Nereye Ödenir?

Diğer vergiler ile birlikte zamlanan trafik cezaları, her sene birbirinden farklı miktarlarda kişilerden tahsil ediliyor. Bu cezai yaptırımlar içerisinde yer alan seyir halindeyken araçta telefonla konuşmanın cezası, 2021 yılında yeniden belirlenmiş bulunuyor. Peki, araçta telefonla konuşmanın cezası 2021 ne kadar? Arabada telefonla konuşma cezası ne zaman gelir? Araçta telefonla konuşmanın cezası nereye ödenir? İşte, detaylar…

Seyir halinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 TL (2022 Yılı Cezası)

2023 TRAFİK CEZALARI

Engelli otoparkını işgal: 329 TL'den 874 TL'ye yükselecek. Ruhsatsız araç kullanma: 166 TL'den 370 TL'ye çıkacak.

Emniyet kemeri takmamak ve park yasağını ihlal etmek: 196 TL'den 436 TL'ye yükselecek.

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve muayene yaptırmamanın cezası ise 427 TL'den 952 TL yükselecek.

2023 HIZ SINIRI CEZALARI

Hız Sınırını %10-30 Aşmak: 951 TL

Hız Sınırını %30-50 Aşmak: 1979 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak: 4068 TL

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 4000 TL'YE ÇIKIYOR

Kış lastiği taktırmamak:1,137 TL'den 2.534 TL'ye yükselecekken, Alkollü araç kullanmanın cezası 1823 TL'den 4.064 TL 'ye yükselecek.



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