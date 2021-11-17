22 Aralık ile 20 Ocak arasında doğan bireyler oğlak burcu özellikleri taşır. Burçlara inanan ve yakından takip eden bir bireyseniz, her burcun etkisi altına girdiği bir gezegen olduğunu da bilirsiniz. Oğlak burcunun da etkisi altına girdiği bir gezegen bulunur ve oğlak burcu olan bireyler bu gezegenin hangisi olduğunu merak eder. Oğlak burcu gezegenin etkileri gözle görülecek kadar belirgindir. Bunu oğlak burcu olanlar bilir. Peki, oğlak burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Oğlak burcu gezegeninin hareketleri ve etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

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