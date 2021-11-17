Oğlak Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Oğlak Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir?
Peki, oğlak burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Oğlak burcu gezegeni evrende nasıl hareketler yapar ve burçlar üzerinde etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…
22 Aralık ile 20 Ocak arasında doğan bireyler oğlak burcu özellikleri taşır. Burçlara inanan ve yakından takip eden bir bireyseniz, her burcun etkisi altına girdiği bir gezegen olduğunu da bilirsiniz. Oğlak burcunun da etkisi altına girdiği bir gezegen bulunur ve oğlak burcu olan bireyler bu gezegenin hangisi olduğunu merak eder. Oğlak burcu gezegenin etkileri gözle görülecek kadar belirgindir. Bunu oğlak burcu olanlar bilir. Peki, oğlak burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Oğlak burcu gezegeninin hareketleri ve etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…
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17 Kas 2021 - 11:55 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.