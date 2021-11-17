Hande Erçel’in Kardeşi Gamze Erçel Survivor’a Mı Katılıyor? Acun Ilıcalı Hande Erçel’in Kitlesini Topladı! Acun Medya İçin Hazırlıkları Ortaya Çıktı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in 29 yaşındaki ablası Gamze Erçel hakkında şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Survivor 2022 yılı için çalışmalara başladığı ve All Star sezonundan sonra yarışmaya gireceği yönünde çıkan iddialar Hande Erçel ve Gamze Erçel sevenlerini büyük şoka uğrattı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından her sezon ekranlara gelen başarılı yarışma Survivor’un bu sezon ise All Star olarak ekranlara geleceği Acun Ilıcalı tarafından bizzat açıklanmıştı. Acun Ilıcalı, “Son 3 yıldan beri All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin” açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise All Star sonrasında Gamze Erçel’in yarışmaya gireceği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.