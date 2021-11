Hande Erçel’in Kardeşi Gamze Erçel Survivor’a Mı Katılıyor? Acun Ilıcalı Hande Erçel’in Kitlesini Topladı! Acun Medya İçin Hazırlıkları Ortaya Çıktı!

Acun Medya tarafından her sezon ekranlara gelen başarılı yarışma Survivor’un bu sezon ise All Star olarak ekranlara geleceği Acun Ilıcalı tarafından bizzat açıklanmıştı. Acun Ilıcalı, “Son 3 yıldan beri All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin” açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise All Star sonrasında Gamze Erçel’in yarışmaya gireceği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?

