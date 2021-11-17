Doğa Rutkay Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Kerimcan Kamal ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Peki, Doğa Rutkay kaç yaşında? Gerçeği duyanların inanamadığı Kerimcan Kamal ile Doğa Rutkay’ın yaş farkları kaç? İşte tüm detaylar…
Uzun zamandan beri ekranlarda görmeye alıştığımız Doğa Rutkay geçtiğimiz yıllarda Kerimcan Kamal ile hayatlarını birleştirdi. Karnaval havasında bir düğün ile dünya evine giren çift, misafirleri kendilerine hayran bıraktılar. Ailelerinin ve dostlarının katıldığı törenle evlenen çift, gelinlik ve damatlıkları ile de dikkatleri üzerine çekti. Birbirine oldukça yakışan çiftin yaşını duyanlar şaşkınlığa uğrasa da çifti birbirine çok yakıştırıyor.
Peki, Doğa Rutkay kaç yaşında? Gerçeği duyanların inanamadığı Kerimcan Kamal ile Doğa Rutkay’ın yaş farkları kaç? İşte tüm detaylar…
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17 Kas 2021 - 11:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.