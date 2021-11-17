- 17 Kas 2021 - 12:25 G: 17 Kas 2021 - 12:29

Araç Muayenesi Yaptırmama Cezası 2021 Ne Kadar? Araç Muayene Günü Geçerse Ne Olur?

Aracını muayene yaptırmayan kişiler, kanunlar kapsamında idari para cezası ile cezalandırılıyor. Yeni gerçekleştirilen değişiklik ile beraber daha yüksek cezalara çarptırılan vatandaşlar, araç muayenesi yaptırmama cezası 2021 yılında zamlı olarak ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalıyor. Sizde araç muayene yaptırmamanın cezasını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Aracını muayene yaptırmayan kişiler, kanunlar kapsamında idari para cezası ile cezalandırılıyor. Yeni gerçekleştirilen değişiklik ile beraber daha yüksek cezalara çarptırılan vatandaşlar, araç muayenesi yaptırmama cezası 2021 yılında zamlı olarak ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalıyor. Araç muayenesi yaptırmama cezasını belli bir süre içerisinde ödemesi gereken kişilerin ise, bu cezayı ödememesi halinde neler ile karşılaşacağını bilmesinde fayda bulunuyor. Aksi halde vatandaşlar daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalabiliyor. Peki, araç muayenesi yaptırmama cezası 2021 ne kadar? Araç muayene günü geçerse ne olur? İşte, detaylar…

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17 Kas 2021 - 12:25 - Yaşam

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