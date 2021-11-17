Araç Muayenesi Yaptırmama Cezası 2021 Ne Kadar? Araç Muayene Günü Geçerse Ne Olur?
Aracını muayene yaptırmayan kişiler, kanunlar kapsamında idari para cezası ile cezalandırılıyor. Yeni gerçekleştirilen değişiklik ile beraber daha yüksek cezalara çarptırılan vatandaşlar, araç muayenesi yaptırmama cezası 2021 yılında zamlı olarak ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalıyor. Sizde araç muayene yaptırmamanın cezasını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Aracını muayene yaptırmayan kişiler, kanunlar kapsamında idari para cezası ile cezalandırılıyor. Yeni gerçekleştirilen değişiklik ile beraber daha yüksek cezalara çarptırılan vatandaşlar, araç muayenesi yaptırmama cezası 2021 yılında zamlı olarak ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalıyor. Araç muayenesi yaptırmama cezasını belli bir süre içerisinde ödemesi gereken kişilerin ise, bu cezayı ödememesi halinde neler ile karşılaşacağını bilmesinde fayda bulunuyor. Aksi halde vatandaşlar daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalabiliyor. Peki, araç muayenesi yaptırmama cezası 2021 ne kadar? Araç muayene günü geçerse ne olur? İşte, detaylar…
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17 Kas 2021 - 12:25 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.