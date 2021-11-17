- 17 Kas 2021 - 12:37 G: 17 Kas 2021 - 12:41

Zuhal Olcay Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Mazlum Çimen ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Zuhal Olcay kaç yaşında, Zuhal Olcay’ın sevgilisi Mazlum Çimen ile arasındaki yaş farkı kaç? İşte, Zuhal Olcay kaç yaşında, Zuhal Olcay’ın sevgilisi Mazlum Çimen ile arasındaki yaş farkı hakkında merak edilen bütün detaylar…

Güzel şarkıcı Zuhal Olcay, eski balet Mazlum Çimen ile birlikte medyadan uzak bir ilişki yaşıyor. 2017 yılından beri aşk yaşayan ikili oldukça yakıştırılıyor. Hayranları da ikisi arasındaki yaş farkını merak ediyor. Birbirine oldukça yakıştırılan çiftin yaş farkı ise duyan herkesin şaşırmasına neden oluyor. Başarılı Zuhal Olcay’ın sevgilisi Mazlum Çimen’in yaşı herkesi şaşırttı. Peki, Zuhal Olcay kaç yaşında, Zuhal Olcay’ın sevgilisi Mazlum Çimen ile arasındaki yaş farkı kaç? İşte, Zuhal Olcay kaç yaşında, Zuhal Olcay’ın sevgilisi Mazlum Çimen ile arasındaki yaş farkı hakkında merak edilen bütün detaylar…

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17 Kas 2021 - 12:37 - Yaşam

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