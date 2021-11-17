Zuhal Olcay Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Mazlum Çimen ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Zuhal Olcay kaç yaşında, Zuhal Olcay’ın sevgilisi Mazlum Çimen ile arasındaki yaş farkı kaç? İşte, Zuhal Olcay kaç yaşında, Zuhal Olcay’ın sevgilisi Mazlum Çimen ile arasındaki yaş farkı hakkında merak edilen bütün detaylar…
Güzel şarkıcı Zuhal Olcay, eski balet Mazlum Çimen ile birlikte medyadan uzak bir ilişki yaşıyor. 2017 yılından beri aşk yaşayan ikili oldukça yakıştırılıyor. Hayranları da ikisi arasındaki yaş farkını merak ediyor. Birbirine oldukça yakıştırılan çiftin yaş farkı ise duyan herkesin şaşırmasına neden oluyor. Başarılı Zuhal Olcay’ın sevgilisi Mazlum Çimen’in yaşı herkesi şaşırttı. Peki, Zuhal Olcay kaç yaşında, Zuhal Olcay’ın sevgilisi Mazlum Çimen ile arasındaki yaş farkı kaç? İşte, Zuhal Olcay kaç yaşında, Zuhal Olcay’ın sevgilisi Mazlum Çimen ile arasındaki yaş farkı hakkında merak edilen bütün detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
17 Kas 2021 - 12:37 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.