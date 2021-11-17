Tan Taşçı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Tarkan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Harika çıkışlar yakalamayı başarıp çeşitli pek çok ödüle layık görülen ülkemizin sevilen sanatçıları Tan Taşçı ve rakibi Tarkan’ın yaşlarını biliyor muydunuz? Peki, Tan Taşçı kaç yaşında? Gerçeği duyanların inanamayacağı Tarkan ile Tan Taşçının yaş farkı nedir? İşte tüm detaylar…
Yıllardır yazdıkları, söyledikleri şarkılar ile dinleyicinin gönlüne taht kuran Tan Taşçı ve Tarkan arama motorlarının en üstünde yer almaya devam ediyor. Şarkılarının sevilmesi kadar özel hayatları da merak edilen bu ikilinin yaş farkı duyanları şaşırtıyor. Harika çıkışlar yakalamayı başarıp çeşitli pek çok ödüle layık görülen ülkemizin sevilen sanatçıları Tan Taşçı ve rakibi Tarkan’ın yaşlarını biliyor muydunuz? Peki, Tan Taşçı kaç yaşında? Gerçeği duyanların inanamayacağı Tarkan ile Tan Taşçının yaş farkı nedir? İşte tüm detaylar…
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17 Kas 2021 - 17:42 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.