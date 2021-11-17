Tan Taşçı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Tarkan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Yıllardır yazdıkları, söyledikleri şarkılar ile dinleyicinin gönlüne taht kuran Tan Taşçı ve Tarkan arama motorlarının en üstünde yer almaya devam ediyor. Şarkılarının sevilmesi kadar özel hayatları da merak edilen bu ikilinin yaş farkı duyanları şaşırtıyor. Harika çıkışlar yakalamayı başarıp çeşitli pek çok ödüle layık görülen ülkemizin sevilen sanatçıları Tan Taşçı ve rakibi Tarkan’ın yaşlarını biliyor muydunuz? Peki, Tan Taşçı kaç yaşında? Gerçeği duyanların inanamayacağı Tarkan ile Tan Taşçının yaş farkı nedir? İşte tüm detaylar…

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