Almanya İŞKUR & OBM İşçi Alımı Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır? Almanya’da İşçi Olma Şartları Nelerdir?
Almanya İŞKUR & OBM işçi alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Almanya’da işçi olma şartları nelerdir? İşte tüm detaylar…
Ülkemizin ekonomik şartlarından memnun olmayanların kendini attığı Almanya’da fabrika ya da özel şirketlerde en az 1.614 Avro ile çalışabileceğinizi biliyor muydunuz? 1 Mart 2020 tarihinden itibaren “Uzman Eleman Göç Yasası”nın yürürlüğe girmesi ile beraber AB üyesi olmadan vasıflı eleman olarak Almanya’da çalışabileceksiniz. Türkiye AB üyesi olmadığından dolayı bireyler Almanya’da işçi/şoför olarak çalışabilme hakkı bulacak. Peki, Almanya İŞKUR & OBM işçi alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Almanya’da işçi olma şartları nelerdir? İşte tüm detaylar…
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17 Kas 2021 - 17:42 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.