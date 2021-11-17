Almanya İŞKUR & OBM İşçi Alımı Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır? Almanya’da İşçi Olma Şartları Nelerdir?

Ülkemizin ekonomik şartlarından memnun olmayanların kendini attığı Almanya’da fabrika ya da özel şirketlerde en az 1.614 Avro ile çalışabileceğinizi biliyor muydunuz? 1 Mart 2020 tarihinden itibaren “Uzman Eleman Göç Yasası”nın yürürlüğe girmesi ile beraber AB üyesi olmadan vasıflı eleman olarak Almanya’da çalışabileceksiniz. Türkiye AB üyesi olmadığından dolayı bireyler Almanya’da işçi/şoför olarak çalışabilme hakkı bulacak. Peki, Almanya İŞKUR & OBM işçi alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Almanya’da işçi olma şartları nelerdir? İşte tüm detaylar…

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