- 17 Kas 2021 - 13:26 G: 17 Kas 2021 - 13:32

Hangi Burç Kadını Talepkar Ve Hükmedici Konuşur? Doğru Söyleyen Ve Dokuz Köyden Kovulan O Burç…

Her kadının ilişkilerinde partnerinden beklediği özellikler birbirine göre değişebiliyor. Söz konusu partnerinden itaat beklemek olduğunda ise, o burcun kadınları diğer burcun kadınlarının üç beş adım önüne hemen geçiveriyor! Sizde talepkar burç kadınlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her kadının ilişkilerinde partnerinden beklediği özellikler birbirine göre değişebiliyor. Söz konusu partnerinden itaat beklemek olduğunda ise, o burcun kadınları diğer burcun kadınlarının üç beş adım önüne hemen geçiveriyor! Peki, hangi burç kadını talepkar ve hükmedici konuşur? Doğru söyleyen ve dokuz köyden kovulan o burç…

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17 Kas 2021 - 13:26 - Burç Haberleri

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