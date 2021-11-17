Her kadının ilişkilerinde partnerinden beklediği özellikler birbirine göre değişebiliyor. Söz konusu partnerinden itaat beklemek olduğunda ise, o burcun kadınları diğer burcun kadınlarının üç beş adım önüne hemen geçiveriyor! Peki, hangi burç kadını talepkar ve hükmedici konuşur? Doğru söyleyen ve dokuz köyden kovulan o burç…

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