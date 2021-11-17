Hangi Burç Kadını Talepkar Ve Hükmedici Konuşur? Doğru Söyleyen Ve Dokuz Köyden Kovulan O Burç…
Her kadının ilişkilerinde partnerinden beklediği özellikler birbirine göre değişebiliyor. Söz konusu partnerinden itaat beklemek olduğunda ise, o burcun kadınları diğer burcun kadınlarının üç beş adım önüne hemen geçiveriyor! Sizde talepkar burç kadınlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her kadının ilişkilerinde partnerinden beklediği özellikler birbirine göre değişebiliyor. Söz konusu partnerinden itaat beklemek olduğunda ise, o burcun kadınları diğer burcun kadınlarının üç beş adım önüne hemen geçiveriyor! Peki, hangi burç kadını talepkar ve hükmedici konuşur? Doğru söyleyen ve dokuz köyden kovulan o burç…
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17 Kas 2021 - 13:26 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.