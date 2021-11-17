Fahriye Evcen Sanal Linç Kurbanı Oldu! Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinin O Sahnesi Gündeme Bomba Gibi Düştü! “Fahriye Seni Ne Hallere Soktular…”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yer alan ve Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, sanal linç kurbanı oldu. Dizinin son bölümündeki bir sahne ağızları açık bıraktı. Bunun üzerinde birçok kişi “Fahriye seni ne hallere soktular” yorumlarında bulundular. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür ve Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi geçtiğimiz haftalarda yeni bölümüyle ekranlara gelmeye başlamıştı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devam niteliğinde olan Alparslan Büyük Selçuklu için yıllar sonra çalışmaya başlayan Fahriye Evcen, ağızları açık bırakan bir sahneye imzasını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.