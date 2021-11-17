Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Kas 2021 - 13:44

Fahriye Evcen Sanal Linç Kurbanı Oldu! Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinin O Sahnesi Gündeme Bomba Gibi Düştü! “Fahriye Seni Ne Hallere Soktular…”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yer alan ve Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, sanal linç kurbanı oldu. Dizinin son bölümündeki bir sahne ağızları açık bıraktı. Bunun üzerinde birçok kişi “Fahriye seni ne hallere soktular” yorumlarında bulundular. Peki, neler oluyor?