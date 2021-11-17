Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa Nedir, Ne İş Yapıyor? Mavi Masa Hakkında Bilinmesi Gerekenler…
Ankaralı vatandaşlar Mavi Masa ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı bile… Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa nedir, ne iş yapıyor? Mavi Masa hakkında bilinmesi gerekenlere dair işte tüm detaylar…
Son zamanlarda büyük bir yaygınlık kazanan Mavi Masa, Ankara’nın ses getiren konuları arasında yer almaya başladı. Ankara Belediyesi öncülüğünde kurulmuş olan Mavi Masa uygulaması, vatandaşın hayatına kolaylık kattı ve katmaya devam ediyor. Tavsiye ve şikayetlerin bildirildiği bu uygulamanın nasıl kullanılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Ankaralı vatandaşlar Mavi Masa ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı bile… Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa nedir, ne iş yapıyor? Mavi Masa hakkında bilinmesi gerekenlere dair işte tüm detaylar…
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17 Kas 2021 - 13:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.