- 17 Kas 2021 - 13:55 G: 17 Kas 2021 - 13:58

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa Nedir, Ne İş Yapıyor? Mavi Masa Hakkında Bilinmesi Gerekenler…

Ankaralı vatandaşlar Mavi Masa ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı bile… Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa nedir, ne iş yapıyor? Mavi Masa hakkında bilinmesi gerekenlere dair işte tüm detaylar…

Son zamanlarda büyük bir yaygınlık kazanan Mavi Masa, Ankara’nın ses getiren konuları arasında yer almaya başladı. Ankara Belediyesi öncülüğünde kurulmuş olan Mavi Masa uygulaması, vatandaşın hayatına kolaylık kattı ve katmaya devam ediyor. Tavsiye ve şikayetlerin bildirildiği bu uygulamanın nasıl kullanılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Ankaralı vatandaşlar Mavi Masa ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı bile… Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa nedir, ne iş yapıyor? Mavi Masa hakkında bilinmesi gerekenlere dair işte tüm detaylar…

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17 Kas 2021 - 13:55 - Yaşam

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