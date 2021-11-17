Yengeç Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir? Yengeç Burcu Gezegeninin Hareketleri ve Etkileri Nelerdir?
Peki, yengeç burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Yengeç burcu gezegeni evrende nasıl hareketler yapar ve burçlar üzerinde etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…
22 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında dünyaya gelen bireyler Yengeç burcuna mensuptur. Su elementinde bulunan yengeç burcunun yönetici gezegeni bu burca mensup olan kişiler tarafından merak ediliyor. Burçlar ve astroloji ile yakından ilgilenenler bilir ki, her burcun bir yönetici gezegeni bulunur ve bu gezegenlerin etkisi neticesinde burçların özellikleri belirir. Peki, yengeç burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Yengeç burcu gezegeninin hareketleri ve etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…
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17 Kas 2021 - 14:11 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.