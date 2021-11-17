22 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında dünyaya gelen bireyler Yengeç burcuna mensuptur. Su elementinde bulunan yengeç burcunun yönetici gezegeni bu burca mensup olan kişiler tarafından merak ediliyor. Burçlar ve astroloji ile yakından ilgilenenler bilir ki, her burcun bir yönetici gezegeni bulunur ve bu gezegenlerin etkisi neticesinde burçların özellikleri belirir. Peki, yengeç burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Yengeç burcu gezegeninin hareketleri ve etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!