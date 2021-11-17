Selin Ciğerci Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Gökhan Çıra ile Yaşları Dikkat Çekti…

28 Ekim 2019 senesinde dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, hayranları tarafından sevilen bir çiftti. Evliliklerini noktalayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hala arama motorlarının en üstlerinde yer alıyor. 2 sene evli kalan çift, boşandığında hayranlarından büyük tepkiler aldı. Sevenlerinin kalbine taht kurmuş olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’yı daha yakından tanımak için, haberimizi okumaya devam ediniz. Peki, Selin Ciğerci kaç yaşında? Gerçeği duyanların inanamadığı Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci’nin yaş farkı nedir? İşte tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!