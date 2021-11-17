- 17 Kas 2021 - 14:16 G: 17 Kas 2021 - 14:23

“Danilo Şef ve Eda Ece Sevgili Mi?” Eda Ece Resmen Cinnet Geçirdi! Sevgilisinden Bile Ayrıldığı İddia Edildi! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Eda Ece, Danilo Şef’le sevgili olduğu iddialarına öyle bir açıklama yaptı ki, milyonlar şok geçirdi. Sosyal medyadan açıklama yaparak; cinnet geçirdiğini gösteren Eda Ece, gündeme bomba gibi düştü. Sevgilisinden bile ayrıldığı iddia edilen Eda Ece, yangınları çıkartı.

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle akıllara kazınan Eda Ece, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Danilo Şefle aynı projede yer alan Eda Ece’nin geçmiş yıllardaki Danilo Şefle olan fotoğrafları gündeme ikilinin sevgili olduğu yönünde çıkınca seyirciler büyük şoku resmen yaşadı. Peki, Eda Ece bu konu hakkında neler söyledi?

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17 Kas 2021 - 14:16 Ankara- Yaşam

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