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17 Kas 2021 - 14:16

“Danilo Şef ve Eda Ece Sevgili Mi?” Eda Ece Resmen Cinnet Geçirdi! Sevgilisinden Bile Ayrıldığı İddia Edildi! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Eda Ece, Danilo Şef’le sevgili olduğu iddialarına öyle bir açıklama yaptı ki, milyonlar şok geçirdi. Sosyal medyadan açıklama yaparak; cinnet geçirdiğini gösteren Eda Ece, gündeme bomba gibi düştü. Sevgilisinden bile ayrıldığı iddia edilen Eda Ece, yangınları çıkartı.