“Danilo Şef ve Eda Ece Sevgili Mi?” Eda Ece Resmen Cinnet Geçirdi! Sevgilisinden Bile Ayrıldığı İddia Edildi! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Eda Ece, Danilo Şef’le sevgili olduğu iddialarına öyle bir açıklama yaptı ki, milyonlar şok geçirdi. Sosyal medyadan açıklama yaparak; cinnet geçirdiğini gösteren Eda Ece, gündeme bomba gibi düştü. Sevgilisinden bile ayrıldığı iddia edilen Eda Ece, yangınları çıkartı.
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle akıllara kazınan Eda Ece, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Danilo Şefle aynı projede yer alan Eda Ece’nin geçmiş yıllardaki Danilo Şefle olan fotoğrafları gündeme ikilinin sevgili olduğu yönünde çıkınca seyirciler büyük şoku resmen yaşadı. Peki, Eda Ece bu konu hakkında neler söyledi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.