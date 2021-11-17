- 17 Kas 2021 - 14:30 G: 17 Kas 2021 - 14:34

Hangi Burç Kadını Güzel Takı, Aksesuar Ve Kokuları Sever? İşte Güzel Ve Yetenekli O Burç…

Bakım ve güzellik sık sık kadınlar ile ilişkilendirilen konular oluyor. Toplum içerisinde diğer kadınlardan daha güzel olmak isteyen kadınlar, her zaman rekabet içgüdüsü ile dünyaya geliyor. Sizde güzel takı ve aksesuarları seven kadın burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bakım ve güzellik sık sık kadınlar ile ilişkilendirilen konular oluyor. Toplum içerisinde diğer kadınlardan daha güzel olmak isteyen kadınlar, her zaman rekabet içgüdüsü ile dünyaya geliyor. Ancak bazı kadınlar bu rekabete hiç gerek duymadan o burca sahip olunca her kadının bir adım önüne geçebiliyor! Peki, hangi burç kadını güzel takı, aksesuar ve kokuları sever? İşte güzel ve yetenekli o burç…


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17 Kas 2021 - 14:30 - Burç Haberleri

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