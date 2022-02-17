- 17 Şub 2022 - 22:45

En Çok Eleştiri Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Burçların Gizlemeye Çalıştığı O Özellikleri!

Kıskançlık insanı yiyip bitiren duygusal dürtüler arasında yer alıyor. Pek çok insanın içinde var olan kıskançlık içgüdüsü abartılmadığı sürece, karşı tarafa sempatik bile gelebiliyor. Sizde kıskanç, sert ve eleştirici olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Kıskançlık insanı yiyip bitiren duygusal dürtüler arasında yer alıyor. Pek çok insanın içinde var olan kıskançlık içgüdüsü abartılmadığı sürece, karşı tarafa sempatik bile gelebiliyor. Ancak bazı burcun erkekleri, söz konusu kıskançlık olduğunda abartmaya bayılıyor! Peki, hangi burç erkeği kıskanç, sert ve eleştirici olur? İşte yargılayıcı ve alaycı davranışlar sergileyen o burç…


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17 Şub 2022 - 22:45 - Burç Haberleri

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En Çok Eleştiri Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Burçların Gizlemeye Çalıştığı O Özellikleri! mask
En Çok Eleştiri Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Burçların Gizlemeye Çalıştığı O Özellikleri!
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