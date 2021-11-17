Kıskançlık insanı yiyip bitiren duygusal dürtüler arasında yer alıyor. Pek çok insanın içinde var olan kıskançlık içgüdüsü abartılmadığı sürece, karşı tarafa sempatik bile gelebiliyor. Ancak bazı burcun erkekleri, söz konusu kıskançlık olduğunda abartmaya bayılıyor! Peki, hangi burç erkeği kıskanç, sert ve eleştirici olur? İşte yargılayıcı ve alaycı davranışlar sergileyen o burç…



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