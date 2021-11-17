Hangi Burç Erkeği Kıskanç, Sert Ve Eleştirici Olur? İşte Yargılayıcı Ve Alaycı Davranışlar Sergileyen O Burç…
Kıskançlık insanı yiyip bitiren duygusal dürtüler arasında yer alıyor. Pek çok insanın içinde var olan kıskançlık içgüdüsü abartılmadığı sürece, karşı tarafa sempatik bile gelebiliyor. Sizde kıskanç, sert ve eleştirici olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Kıskançlık insanı yiyip bitiren duygusal dürtüler arasında yer alıyor. Pek çok insanın içinde var olan kıskançlık içgüdüsü abartılmadığı sürece, karşı tarafa sempatik bile gelebiliyor. Ancak bazı burcun erkekleri, söz konusu kıskançlık olduğunda abartmaya bayılıyor! Peki, hangi burç erkeği kıskanç, sert ve eleştirici olur? İşte yargılayıcı ve alaycı davranışlar sergileyen o burç…
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17 Kas 2021 - 14:34 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.