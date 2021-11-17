Burçlar kişilerin fiziksel özelliklerinden kişilik özelliklerine kadar pek çok şeyi doğrudan etkiliyor. Bu bağlamda bazı insanlar konuşkan ve şen şakrak olabilirken, bazı insanlar sessiz ve pasif olarak toplumdaki yerini alıyor. Sessizlik denince ise, o burcun erkekleri her zaman diğer erkeklerden bir adım öne çıkıyor! Peki, hangi burç erkeği sessiz ve pasif olur? İşte özgüveni düşük o burç…