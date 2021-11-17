Yargı Dizisinin Ceylin’i Estetik Harikası Çıktı! Ağzı, Burnu, Yüzü… Kimse Tanıyamıyor! Güzelliğiyle Yakıp Yıkıyordu Ama Son Hali Şok Etti! Neler Oluyor?

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Avukat Ceylin’e hayat veren Pınar Deniz, hem izleyicisini hem de sosyal medyayı adeta büyülüyor. Aşk101, İnsanlar İkiye Ayrılır, Kırmızı Oda, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alarak adını tüm Türkiye’ye duyuran başarılı oyuncunun sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğrafı ise şok etti. Birçok kişi Pınar Deniz’in estetik yaptırdığını iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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