- 17 Kas 2021 - 14:41 G: 17 Kas 2021 - 14:46

Yargı Dizisinin Ceylin’i Estetik Harikası Çıktı! Ağzı, Burnu, Yüzü… Kimse Tanıyamıyor! Güzelliğiyle Yakıp Yıkıyordu Ama Son Hali Şok Etti! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, estetik harikası çıktı Ağzı, burnu, yüzü bambaşka birisine dönüşen Pınar Deniz’in çıkan son görsellerini ise kimse tanıyamadı! Güzelliğiyle yakıp yıkan Pınar Deniz’in sosyal medyada çıkan o fotoğrafı şok etkisi yarattı. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Avukat Ceylin’e hayat veren Pınar Deniz, hem izleyicisini hem de sosyal medyayı adeta büyülüyor. Aşk101, İnsanlar İkiye Ayrılır, Kırmızı Oda, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alarak adını tüm Türkiye’ye duyuran başarılı oyuncunun sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğrafı ise şok etti. Birçok kişi Pınar Deniz’in estetik yaptırdığını iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Kas 2021 - 14:41 Ankara- Yaşam

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