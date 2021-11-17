Masterchef’te Kazanan Takım İfşalandı, Acun Medya Delirdi! Mehmet Şef Artık Son Noktasında! Büyük Kriz Çıktı, Stüdyo Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanan takım yine ifşa edildi! Acun Medya’nın ifşaların sık sık ortaya çıkmasından sonra artık delirdiği hatta çıldırdığı gündeme geldi. Mehmet Şef’in ise artık bu ifşalardan dolayı rest çektiği ve son noktasına geldiği konuşulmaya başlandı! Stüdyoda büyük kriz çıkarken; milyonlar ayağa kalktı! Peki, bu akşam ekranlara gelen yeni bölümün kazanan takımı hangisi oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir heyecanla izleniyor. Ekranlara gelen son bölümde ise Mavi takım ve Kırmızı takım arasında köfte savaşı yapılmıştı. Takımlar arasında büyük bir rekabet yaşanmış ve kazanan takım Kırmızı takım olmuştu. Peki, ekranlara gelecek olan yeni bölümde Mavi ve Kırmızı takım arasında kazanan hangisi oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.