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17 Kas 2021 - 15:39

Masterchef Dilara Açıldıkça Açıldı! Sevgilisi Sergen Bundan Sonra Ayrılmak İsteyebilir! Minicik Eteği ve El Kadar Üstüyle… “Bu Ne Hal Dilara!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ününe ün katan isimlerden biri olan Dilara, açıldıkça açıldı! Kışın ortasında vermiş olduğu dekolteli pozlar akılları başlardan aldı! Kısa bir süre önce Masterchef yarışmasında yer alan Sergen’le sevgili olduğu iddia edilen Dilara Başaran, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamış ve iddiaların artmasına neden olmuştu. Şimdi ise son paylaşımı birçok kişiye “Sergen ayrılmak isteyebilir! Her yeri açık” yorumlarını yaptırdı.