Masterchef Dilara Açıldıkça Açıldı! Sevgilisi Sergen Bundan Sonra Ayrılmak İsteyebilir! Minicik Eteği ve El Kadar Üstüyle… “Bu Ne Hal Dilara!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ününe ün katan isimlerden biri olan Dilara, açıldıkça açıldı! Kışın ortasında vermiş olduğu dekolteli pozlar akılları başlardan aldı! Kısa bir süre önce Masterchef yarışmasında yer alan Sergen’le sevgili olduğu iddia edilen Dilara Başaran, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamış ve iddiaların artmasına neden olmuştu. Şimdi ise son paylaşımı birçok kişiye “Sergen ayrılmak isteyebilir! Her yeri açık” yorumlarını yaptırdı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada hem güzelliğiyle hem de performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dilara Başaran; sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Masterchef’te yaptığı her hamle söylediği her söz gündem olan Masterchef Dilara’nın son paylaşımı ise sosyal medyayı resmen salladı! İşte Masterchef Dilara’dan gelen o şok poz! Minicik eteği ve el kadar üstüyle…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.