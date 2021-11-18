- 18 Kas 2021 - 09:19

Masterchef Dilara Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Şey Giydi ki; Herkesin Ağzı Açık Kaldı! Mini Etek ve El Kadar Üst...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ününe ün katan isimlerden biri olan Dilara, açıldıkça açıldı! Kışın ortasında vermiş olduğu dekolteli pozlar akılları başlardan aldı! Kısa bir süre önce Masterchef yarışmasında yer alan Sergen’le sevgili olduğu iddia edilen Dilara Başaran, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamış ve iddiaların artmasına neden olmuştu. Şimdi ise son paylaşımı birçok kişiye “Sergen ayrılmak isteyebilir! Her yeri açık” yorumlarını yaptırdı.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada hem güzelliğiyle hem de performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dilara Başaran; sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Masterchef’te yaptığı her hamle söylediği her söz gündem olan Masterchef Dilara’nın son paylaşımı ise sosyal medyayı resmen salladı! İşte Masterchef Dilara’dan gelen o şok poz! Minicik eteği ve el kadar üstüyle…

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18 Kas 2021 - 09:19 Ankara- Yaşam

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