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18 Kas 2021 - 09:19

Masterchef Dilara Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Şey Giydi ki; Herkesin Ağzı Açık Kaldı! Mini Etek ve El Kadar Üst...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ününe ün katan isimlerden biri olan Dilara, açıldıkça açıldı! Kışın ortasında vermiş olduğu dekolteli pozlar akılları başlardan aldı! Kısa bir süre önce Masterchef yarışmasında yer alan Sergen’le sevgili olduğu iddia edilen Dilara Başaran, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamış ve iddiaların artmasına neden olmuştu. Şimdi ise son paylaşımı birçok kişiye “Sergen ayrılmak isteyebilir! Her yeri açık” yorumlarını yaptırdı.